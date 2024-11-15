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Безкоштовно полікувати і вставити зуби можуть військові ЗСУ на Харківщині

Суспільство 19:44   15.11.2024
Оксана Якушко
Безкоштовно полікувати і вставити зуби можуть військові ЗСУ на Харківщині Dentist wearing eyeglasses gloves and mask examining a patient teeth with a dental probe and a mirror in a clinic box with equipment in the background

1268 захисників і захисниць ЗСУ скористалися пілотним проєктом із лікування та протезування зубів у Харківській області.

Цей проєкт “Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України” реалізують Національна служба здоров’я України спільно з Міністерством охорони здоров’я.

«Лікарні, що мають контракт з НСЗУ за відповідним пакетом медичних гарантій, отримують кошти за кожного пролікованого пацієнта. У Харківській області наразі 28 надавачів послуги з зуболікування та 11 – з протезування зубів. На Харківщині безоплатно отримали послуги із зубопротезування і зуболікування 1268 захисників і захисниць», – повідомила директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна.

З початку пілотного проєкту в Україні послугою з лікування вже скористалися 8 398 захисників та захисниць, з зубопротезування – 4 465. НСЗУ сплатила майже 30 млн грн за надання послуги з зубопротезування та більше 12 млн грн – за послуги зуболікування.

Скористатися стоматологічними послугами в межах пілотного проєкту можуть:

  • учасники бойових дій;
  • ветерани війни;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.

Гранична вартість послуг із зуболікування не може перевищувати 24 952 грн, із зубопротезування – 14 984 грн.

Як отримати послугу з зуболікування:

  • Отримати направлення від лікаря-стоматолога;
  • Звернутися до медзакладу, який має договір із НСЗУ;
  • Заповнити заяву та надати копії документів з пред’явленням оригіналів.

Потрібні наступні документи: паспорт громадянина України; облікова картка платника податків; посвідчення (учасника бойових дій/особи з інвалідністю внаслідок війни/посвідчення учасника війни та/або військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу).

Військовослужбовці, які не перебувають у відпустці, також мають отримати скерування (направлення) від командира військової частини. А потім звернутися до лікаря, який надасть направлення для отримання медичної послуги.

Пацієнт може безоплатно отримати такі послуги із лікування зубів, так і протезування, залежно від потреб:

  • Стоматологічне обстеження та оцінку стану здоров’я ротової порожнини.
  • Проведення інструментальних досліджень (рентгенографія, ортопантомографія тощо).
  • Лікування карієсу та його ускладнень.
  • Лікування травм зубів та їх опорного апарату.
  • Відновлення анатомічної форми зубів, включаючи встановлення стоматологічного штифта.
  • Хірургічне та нехірургічне видалення зубів.
  • Підготовка ротової порожнини до протезування (без урахування лікувальних процедур).
  • Встановлення зубних протезів (незнімних металокерамічних, повних/часткових знімних нейлонових/акрилових, частково знімних бюгельних).
  • Виготовлення протезів (відбитки, прикус, вибір матеріалу, дизайн, фрезерування/моделювання).
  • Фіксація протезів (припасування, контроль, корекція, полірування).
  • Знеболення на всіх етапах.
  • Невідкладна медична допомога.
  • Направлення на спеціалізовану допомогу та інші медичні послуги.

З повним переліком послуг можна ознайомитися на сайті НСЗУ в розділі “Громадянам” / “Безоплатне зубопротезування та -лікування для захисників та захисниць”.

Знайти найближчий до вас медичний заклад, який бере участь у проєкті, можна на аналітичній панелі (дашборді) з онлайн-мапою «Надавачі медичних послуг за напрямом Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.  У полі фільтрів зліва оберіть область, населений пункт. Також ви можете одразу обрати стоматологічний заклад. У полі “Пакет / Напрям” оберіть необхідну послугу: “Протезування зубів” або “Лікування зубів”.

Також дізнатися, який заклад надає послуги безоплатно, можна, зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 19:44;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1268 захисників і захисниць ЗСУ скористалися пілотним проєктом із лікування та протезування зубів у Харківській області.".