Безкоштовно полікувати і вставити зуби можуть військові ЗСУ на Харківщині

Dentist wearing eyeglasses gloves and mask examining a patient teeth with a dental probe and a mirror in a clinic box with equipment in the background

1268 захисників і захисниць ЗСУ скористалися пілотним проєктом із лікування та протезування зубів у Харківській області.

Цей проєкт “Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України” реалізують Національна служба здоров’я України спільно з Міністерством охорони здоров’я.

«Лікарні, що мають контракт з НСЗУ за відповідним пакетом медичних гарантій, отримують кошти за кожного пролікованого пацієнта. У Харківській області наразі 28 надавачів послуги з зуболікування та 11 – з протезування зубів. На Харківщині безоплатно отримали послуги із зубопротезування і зуболікування 1268 захисників і захисниць», – повідомила директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна.

З початку пілотного проєкту в Україні послугою з лікування вже скористалися 8 398 захисників та захисниць, з зубопротезування – 4 465. НСЗУ сплатила майже 30 млн грн за надання послуги з зубопротезування та більше 12 млн грн – за послуги зуболікування.

Скористатися стоматологічними послугами в межах пілотного проєкту можуть:

учасники бойових дій;

ветерани війни;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.

Гранична вартість послуг із зуболікування не може перевищувати 24 952 грн, із зубопротезування – 14 984 грн.

Як отримати послугу з зуболікування:

Отримати направлення від лікаря-стоматолога;

Звернутися до медзакладу, який має договір із НСЗУ;

Заповнити заяву та надати копії документів з пред’явленням оригіналів.

Потрібні наступні документи: паспорт громадянина України; облікова картка платника податків; посвідчення (учасника бойових дій/особи з інвалідністю внаслідок війни/посвідчення учасника війни та/або військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу).

Військовослужбовці, які не перебувають у відпустці, також мають отримати скерування (направлення) від командира військової частини. А потім звернутися до лікаря, який надасть направлення для отримання медичної послуги.

Пацієнт може безоплатно отримати такі послуги із лікування зубів, так і протезування, залежно від потреб:

Стоматологічне обстеження та оцінку стану здоров’я ротової порожнини.

Проведення інструментальних досліджень (рентгенографія, ортопантомографія тощо).

Лікування карієсу та його ускладнень.

Лікування травм зубів та їх опорного апарату.

Відновлення анатомічної форми зубів, включаючи встановлення стоматологічного штифта.

Хірургічне та нехірургічне видалення зубів.

Підготовка ротової порожнини до протезування (без урахування лікувальних процедур).

Встановлення зубних протезів (незнімних металокерамічних, повних/часткових знімних нейлонових/акрилових, частково знімних бюгельних).

Виготовлення протезів (відбитки, прикус, вибір матеріалу, дизайн, фрезерування/моделювання).

Фіксація протезів (припасування, контроль, корекція, полірування).

Знеболення на всіх етапах.

Невідкладна медична допомога.

Направлення на спеціалізовану допомогу та інші медичні послуги.

З повним переліком послуг можна ознайомитися на сайті НСЗУ в розділі “Громадянам” / “Безоплатне зубопротезування та -лікування для захисників та захисниць”.

Знайти найближчий до вас медичний заклад, який бере участь у проєкті, можна на аналітичній панелі (дашборді) з онлайн-мапою «Надавачі медичних послуг за напрямом Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У полі фільтрів зліва оберіть область, населений пункт. Також ви можете одразу обрати стоматологічний заклад. У полі “Пакет / Напрям” оберіть необхідну послугу: “Протезування зубів” або “Лікування зубів”.

Також дізнатися, який заклад надає послуги безоплатно, можна, зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.