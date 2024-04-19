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Які лікарні у Харкові при інфаркті міокарда надають допомогу безоплатно

Суспільство 23:06   19.04.2024
Оксана Якушко
Які лікарні у Харкові при інфаркті міокарда надають допомогу безоплатно

Лікування інфаркту в Україні є безкоштовним за Програмою медичних гарантій, його вартість оплачує Національна служба здоров’я. У 2024 році в Україні 74 лікарні уклали договори з НСЗУ на надання послуг за пакетом “Медична допомога при гострому інфаркті міокарда”, серед них і 3 харківські лікарні.

Під час повномасштабної війни в українців зросли ризики розвитку серцево-судинних захворювань, які призводять до інсультів та інфарктів. Від початку 2024 року на Харківщині допомогу при гострому інфаркті міокарда отримали 488 осіб, в цілому в Україні – 8291.

“У Харківській області договір на лікування гострого інфаркту міокарда з Національною службою здоров’я мають 3 заклади. У цих закладах пацієнт має можливість безоплатно отримати весь необхідний перелік допомоги. Доплачувати за ліки та обстеження не потрібно, вартість лікування сплачує НСЗУ. Пацієнту з підозрою на інфаркт не потрібне направлення лікаря чи наявність декларації, щоб отримати медичну допомогу безоплатно. Інфаркт міокарда – це невідкладний стан, людину в потрібний медичний заклад доставить бригада екстреної медичної допомоги. Медична допомога також безоплатна при самозверненні та переведенні з іншої лікарні”, – зазначила директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна.

За лікування інфаркту НСЗУ сплачує медичним закладам:

  • 43 573 грн – за надання медичної допомоги із проведенням стентування;
  • 25 261 грн – за надання медичної допомоги без проведення стентування.

На Харківщині договір на надання допомоги при інфаркті мають: Обласна клінічна лікарня, Харківська міська клінічна лікарня №8, Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. Мещанінова.

Які послуги надаються безоплатно:

  • діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, лабораторні дослідження);
  • проведення тромболітичної терапії (при інсульті), стентування (при інфаркті);
  • цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації;
  • медична реабілітація в гострому періоді;
  • лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали;
  • ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету (наприклад, стенти);
  • харчування в стаціонарних умовах.

Повний список медичних послуг опубліковано на сайті НСЗУ у розділі Контрактування/Вимоги ПМГ-2024/п.7/ за посиланням .

Адреса та контакти найближчих медустанов, які мають відповідний договір з НСЗУ, можна дізнатися в оператора контакт-центру за номером 16-77 або за допомогою дашборду  “Укладено договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій”.

Читайте також: В яких лікарнях Харківщини можна отримати безоплатну реабілітацію

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 23:06;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лікування інфаркту в Україні є безкоштовним за Програмою медичних гарантій, його вартість оплачує Національна служба здоров’я. У 2024 році в Україні 74 лікарні уклали договори з НСЗУ на надання послуг за пакетом “Медична допомога при гострому інфаркті міокарда”, серед них і 3 харківські лікарні.".