В яких лікарнях Харківщини можна отримати безоплатну реабілітацію
У Харківській області 12 лікарень надають реабілітацію в умовах стаціонару та 23 медзаклади амбулаторно. На Харківщині реабілітацію в стаціонарі отримали 10128 пацієнтів, 10588 громадян – амбулаторно, повідомили у НСЗУ.
Під час повномасштабної війни потреби українців у реабілітації зросли, тому у 2024 році реабілітація – один із пріоритетних напрямків Програми медичних гарантій. Лікарні, які мають договори з Національною службою здоров’я України, можуть надавати послуги пацієнтам за двома пакетами – “Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах” та “Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах”. Для пацієнтів ці послуги безоплатні.
12 закладів Харківщині мають контракти з НСЗУ за пакетом “Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах”, це лікарні у Харкові, Балаклії, Близнюках, Лозовій, Дергачах, у селищах Пісочин та Березівське.
23 медзаклади Харківської області уклали договори про надання послуг за пакетом “Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах”. Це лікарні у наступних населених пунктах: Харків, Балаклія, Березівське, Близнюки, Дергачі, Лозова, Нова Водолага, Первомайський, Пісочин, Чугуїв.
“Пацієнт може самостійно обрати заклад для отримання реабілітаційної допомоги. Направлення на реабілітацію в амбулаторних умовах дає сімейний лікар або лікар-фахівець, в умовах стаціонару – лікар-фахівець. Цикл реабілітації в амбулаторних або стаціонарних умовах становить щонайменше 14 днів. Пацієнт отримує індивідуальний реабілітаційний план, лабораторні, інструментальні дослідження, знеболення, психологічну підтримку і роботу з мультидисциплінарною командою, у складі якої є лікар фізичної реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, психолог, невролог”, – зазначила директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна.
Безоплатні послуги, що гарантуються пацієнту в стаціонарі
- реабілітаційне обстеження лікарем фізичної та реабілітаційної медицини, іншими спеціалістами та фахівцями з реабілітації;
- складання індивідуального реабілітаційного плану та програми реабілітаційної терапії;
- моніторинг клінічного стану і коригування реабілітаційного плану за потреби;
- лабораторні та інструментальні обстеження (розгорнутий клінічний аналіз крові, глюкоза в цільній крові або сироватці крові, ЕКГ, УЗД, електронейроміографія);
- консультації лікарів інших спеціальностей;
- надання реабілітаційної допомоги одночасно за кількома напрямами (наприклад, нейрореабілітація та/або ортопедична реабілітація, та/або кардіо-респіраторна реабілітація та інші);
- цілодобовий медсестринський догляд;
- психологічна допомога;
- своєчасне знеболення на всіх етапах реабілітації;
- лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
- харчування в стаціонарних умовах.
Безоплатні послуги, що гарантуються пацієнту в амбулаторних умовах
- реабілітаційне обстеження лікарем фізичної та реабілітаційної медицини та фахівцями з реабілітації – членами мультидисциплінарної реабілітаційної команди;
- встановлення діагнозу та складання індивідуального реабілітаційного плану, програми реабілітаційної терапії;
- визначення прогнозу за результатами реабілітаційного обстеження для планування подальшого реабілітаційного маршруту пацієнтів;
- моніторинг клінічного стану і коригування реабілітаційного плану за потреби;
- реабілітаційна допомога (нейрореабілітація, ортопедична, психологічна, кардіо-респіраторна, комплексна реабілітація тощо);
- підбір, налаштування та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації;
- психологічна допомога;
- консультації лікарів;
- навчання пацієнтів, членів родини або доглядачів особливостям догляду;
- оформлення довідок, формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та направлень на медико-соціально-експертну комісію та/або лікарсько-консультативну комісію та ін.
Знайти лікарню, яка надає послуги з реабілітації, можна на сайті НСЗУ, обравши в розділі “Е-дані” вкладку “Аналітичні панелі (дашборди)” та дашборд “Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій”. Потрібно включити на третій сторінці дашборду у фільтрах потрібну область або населений пункт, а в “Групі послуг” – необхідний пакет. Дашборд покаже всі заклади, які мають договір на пакет, а також їх контакти. Також можна зателефонувати до контакт-центру за номером 16-77. Оператор підкаже найближчий медзаклад із договором.
У 2023 році послугами стаціонарної реабілітації в Україні скористалося 116 315 осіб, реабілітацію в амбулаторних умовах пройшли 186 634 пацієнти. Минулого року НСЗУ сплатила медичним закладам за надання реабілітаційної допомоги 4,09 млрд грн. У Харківській області реабілітацію у стаціонарі отримали 10 128 пацієнтів, 10 588 громадян – амбулаторно.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 20:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області 12 лікарень надають реабілітацію в умовах стаціонару та 23 медзаклади амбулаторно. На Харківщині реабілітацію в стаціонарі отримали 10128 пацієнтів, 10588 громадян – амбулаторно, повідомили у НСЗУ. ".