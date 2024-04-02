В каких больницах Харьковщины можно получить бесплатную реабилитацию

В Харьковской области 12 больниц предоставляют реабилитацию в условиях стационара и 23 медучреждения амбулаторно. В Харьковской области реабилитацию в стационаре получили 10128 пациентов, 10588 граждан — амбулаторно, сообщили в НСЗУ.

Во время полномасштабной войны потребности украинцев в реабилитации выросли, поэтому в 2024 году реабилитация – одно из приоритетных направлений Программы медицинских гарантий. Больницы, имеющие договоры с Национальной службой здоровья Украины, могут предоставлять услуги пациентам по двум пакетам — «Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях» и «Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях». Для пациентов эти услуги бесплатны.

12 заведений Харьковщины имеют контракты с НСЗУ по пакету «Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях», это больницы в Харькове, Балаклее, Близнюках Лозовой, Дергачах, в поселках Песочин и Березовское.

23 медучреждения Харьковской области заключили договоры о предоставлении услуг по пакету «Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях». Это больницы в следующих населенных пунктах: Харьков, Балаклея, Березовское, Близнюки, Дергачи, Лозовая, Новая Водолага, Первомайский, Песочин, Чугуев.

“Пациент может самостоятельно выбрать заведение для получения реабилитационной помощи. Направление на реабилитацию в амбулаторных условиях дает семейный врач или врач-специалист, в условиях стационара – врач-специалист. Цикл реабилитации в амбулаторных или стационарных условиях составляет не менее 14 дней. Пациент получает индивидуальный реабилитационный план, лабораторные, инструментальные исследования, обезболивание, психологическую поддержку и работу с мультидисциплинарной командой, в составе которой есть врач физической реабилитационной медицины, физический терапевт, эрготерапевт, психолог, невролог”, – отметила директор Северного межрегионального департамента НСЗУ Виктория Милютина.

Бесплатные услуги, гарантируемые пациенту в стационаре:

● реабилитационное обследование врачом физической и реабилитационной медицины, другими специалистами и специалистами по реабилитации;

● составление индивидуального реабилитационного плана и программы реабилитационной терапии;

● мониторинг клинического состояния и корректировка реабилитационного плана при необходимости;

● лабораторные и инструментальные обследования (развернутый клинический анализ крови, глюкоза в цельной крови или сыворотке крови, ЭКГ, УЗИ, электронейромиография);

● консультации врачей других специальностей;

● предоставление реабилитационной помощи одновременно по нескольким направлениям (например, нейрореабилитация и/или ортопедическая реабилитация, и/или кардио-респираторная реабилитация и другие);

● круглосуточный медсестринский уход;

● психологическая помощь;

● своевременное обезболивание на всех этапах реабилитации;

● лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения.

● питание в стационарных условиях.

Бесплатные услуги, гарантируемые пациенту в амбулаторных условиях:

● реабилитационное обследование врачом физической и реабилитационной медицины и специалистами по реабилитации – членами мультидисциплинарной реабилитационной команды;

● установление диагноза и составление индивидуального реабилитационного плана, программы реабилитационной терапии;

● определение прогноза по результатам реабилитационного обследования для планирования дальнейшего реабилитационного маршрута пациентов;

● мониторинг клинического состояния и корректировка реабилитационного плана при необходимости;

● реабилитационная помощь (нейрореабилитация, ортопедическая, психологическая, кардио-респираторная, комплексная реабилитация и т.п.);

● подбор, настройка и обучение пользованию вспомогательными средствами реабилитации;

● психологическая помощь;

● консультации врачей;

● обучение пациентов, членов семьи или смотрителей особенностям ухода;

● оформление справок, формирование медицинских выводов о временной нетрудоспособности и направлении на медико-социально-экспертную комиссию и/или врачебно-консультативную комиссию и т.д.

Найти больницу, предоставляющую услуги по реабилитации, можно на сайте НСЗУ, выбрав в разделе «Е-дані» вкладку «Аналитические панели (дашборды)» и дашборд «Заключеные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий». Нужно включить на третьей странице дашборда в фильтрах нужную область или населенный пункт, а в группе услуг – необходимый пакет. Дашборд покажет все заведения, имеющие договор на пакет, а также их контакты. Можно также позвонить в контакт-центр по номеру 16-77. Оператор подскажет ближайшее медучреждение с договором.

В 2023 году услугами стационарной реабилитации в Украине воспользовалось 116315 человек, реабилитацию в амбулаторных условиях прошли 186634 пациента. В прошлом году НСЗУ уплатила медицинским учреждениям за оказание реабилитационной помощи 4,09 млрд грн. В Харьковской области реабилитацию в стационаре получили 10128 пациентов, 10588 граждан — амбулаторно.

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