Бесплатно полечить и вставить зубы могут военные ВСУ и ветераны на Харьковщине
1268 защитников и защитниц ВСУ воспользовались пилотным проектом по лечению и протезированию зубов в Харьковской области.
Проект «Зубопротезирование отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины», реализуют НСЗУ совместно с Министерством здравоохранения.
«Больницы, имеющие контракт с НСЗУ по соответствующему пакету медицинских гарантий, получают средства за каждого пролеченного пациента. В Харьковской области сейчас предоставляют услугу 28 клиник по зуболечению и 11 – по протезированию зубов. На Харьковщине безвозмездно получили услуги по зубопротезированию и зуболечению 1268 защитников и защитниц», – сообщила директор Северного межрегионального департамента НСЗУ Виктория Милютина.
С начала пилотного проекта в Украине услугой лечения уже воспользовались 8 398 защитников и защитниц, по зубопротезированию – 4 465. НСЗУ оплатила почти 30 млн грн за предоставление услуги по зубопротезированию и более 12 млн грн – за услуги зуболечения.
Воспользоваться стоматологическими услугами в пределах пилотного проекта могут:
● участники боевых действий;
● ветераны войны;
● лица с инвалидностью в результате войны;
● военнослужащие, которые пока не получили статус участника боевых действий, но продолжают выполнять боевые задания.
Предельная стоимость услуг по зуболечению не может превышать 24 952 грн, по зубопротезированию – 14 984 грн.
Как получить услугу по зуболечению:
● Получить направление от врача-стоматолога;
● Обратиться в медучреждение, имеющее договор с НСЗУ;
● Заполнить заявление и предоставить копии документов с предъявлением оригиналов.
Требуются следующие документы: паспорт гражданина Украины; учетная карточка налогоплательщика; удостоверение (участника боевых действий/лица с инвалидностью в результате войны/удостоверение участника войны и/или военный билет лиц рядового, сержантского и старшинского состава).
Военнослужащие, не находящиеся в отпуске, также должны получить направление от командира воинской части. А затем обратиться к врачу, который предоставит направление для получения медицинской услуги.
Пациент может безвозмездно получить как услуги по лечению зубов, так и протезирование, в зависимости от потребностей:
● Стоматологическое обследование и оценку состояния здоровья полости рта.
● Проведение инструментальных исследований (рентгенография, ортопантомография и т.п.).
● Лечение кариеса и его осложнений.
● Лечение травм зубов и их опорного аппарата.
● Восстановление анатомической формы зубов, включая установку стоматологического штифта.
● Хирургическое и нехирургическое удаление зубов.
● Подготовка полости рта к протезированию (без учета лечебных процедур).
● Установка зубных протезов (несъемных металлокерамических, полных/частичных съемных нейлоновых/акриловых, частично съемных бюгельных).
● Изготовление протезов (отпечатки, прикус, выбор материала, дизайн, фрезерование/моделирование).
● Фиксация протезов (подгонка, контроль, коррекция, полировка).
● Обезболивание на всех этапах.
● Неотложная медицинская помощь.
● Направление на специализированную помощь и другие медицинские услуги.
С полным перечнем услуг можно ознакомиться на сайте НСЗУ в разделе «Гражданам» / «Бесплатное зубопротезирование и лечение для защитников и защитниц».
Найти ближайшее к вам участвующее в проекте медицинское учреждение можно на аналитической панели (дашборде) с онлайн-картой «Предоставители медицинских услуг по направлению «Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України». В поле фильтров слева выберите область, населенный пункт. Также вы можете выбрать стоматологическое учреждение. В поле “Пакет/Направление” выберите необходимую услугу: “Протезирование зубов” или “Лечение зубов”.
Также узнать, какое заведение предоставляет услуги бесплатно, можно, позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: военнослужащие ВСУ, врач, дантист, зуб, лечение, нсзу, протезирование, Харьковская область, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 19:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1268 защитников и защитниц ВСУ воспользовались пилотным проектом по лечению и протезированию зубов в Харьковской области.".