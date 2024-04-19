Какие больницы в Харькове при инфаркте миокарда оказывают помощь бесплатно
Лечение инфаркта в Украине бесплатно по Программе медицинских гарантий, его стоимость оплачивает Национальная служба здоровья. В 2024 году в Украине 74 больницы заключили договоры с НСЗУ на предоставление услуг по пакету «Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда», среди них и 3 харьковские больницы.
Во время полномасштабной войны у украинцев выросли риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих к инсультам и инфарктам. С начала 2024 года в Харьковской области помощь при остром инфаркте миокарда получили 488 человек, в целом в Украине – 8291.
“В Харьковской области договор на лечение острого инфаркта миокарда с Национальной службой здоровья имеют 3 учреждения. В этих учреждениях пациент имеет возможность бесплатно получить весь необходимый перечень помощи. Доплачивать за лекарства и обследование не нужно, стоимость лечения оплачивает НСЗУ. Пациенту с подозрением на инфаркт не требуется направление врача или наличие декларации, чтобы получить медицинскую помощь безвозмездно. Инфаркт миокарда – это безотлагательное состояние, человека в нужное медицинское учреждение доставит бригада экстренной медицинской помощи. Медицинская помощь также безвозмездна при самообращении и переводе из другой больницы”, – отметила директор Северного межрегионального департамента НСЗУ Виктория Милютина.
За лечение инфаркта НСЗУ оплачивает медицинские учреждения:
● 43 573 грн – за оказание медицинской помощи с проведением стентирования;
● 25 261 грн – за оказание медицинской помощи без проведения стентирования.
В Харьковской области договор на оказание помощи при инфаркте имеют: Областная клиническая больница, Харьковская городская клиническая больница №8, Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова.
Какие услуги предоставляют бесплатно:
● диагностика (КТ, МРТ, ангиография, лабораторные исследования);
● проведение тромболитической терапии (при инсульте), стентирование (при инфаркте);
● круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;
● медицинская реабилитация в остром периоде;
● лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств и расходные материалы;
● лекарства и медицинские средства, которые закупаются централизованно за средства бюджета (например, стенты);
● питание в стационарных условиях.
Полный список медицинских услуг опубликован на сайте НСЗУ в разделе Контрактирование/Требования ПМГ-2024/п.7/ по ссылке .
Адрес и контакты ближайших медучреждений, имеющих соответствующий договор с НСЗУ, можно узнать у оператора контакт-центра по номеру 16-77 или с помощью дашборда “Заключены договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий” .
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: больница, инфаркт миокарда, лечение, Милютина, нсзу, сердце, Харьков, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 23:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лечение инфаркта в Украине бесплатно по Программе медицинских гарантий, его стоимость оплачивает Национальная служба здоровья. В 2024 году в Украине 74 больницы заключили договоры с НСЗУ на предоставление услуг по пакету «Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда», среди них и 3 харьковские больницы.".