Какие больницы в Харькове при инфаркте миокарда оказывают помощь бесплатно

Лечение инфаркта в Украине бесплатно по Программе медицинских гарантий, его стоимость оплачивает Национальная служба здоровья. В 2024 году в Украине 74 больницы заключили договоры с НСЗУ на предоставление услуг по пакету «Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда», среди них и 3 харьковские больницы.

Во время полномасштабной войны у украинцев выросли риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих к инсультам и инфарктам. С начала 2024 года в Харьковской области помощь при остром инфаркте миокарда получили 488 человек, в целом в Украине – 8291.

“В Харьковской области договор на лечение острого инфаркта миокарда с Национальной службой здоровья имеют 3 учреждения. В этих учреждениях пациент имеет возможность бесплатно получить весь необходимый перечень помощи. Доплачивать за лекарства и обследование не нужно, стоимость лечения оплачивает НСЗУ. Пациенту с подозрением на инфаркт не требуется направление врача или наличие декларации, чтобы получить медицинскую помощь безвозмездно. Инфаркт миокарда – это безотлагательное состояние, человека в нужное медицинское учреждение доставит бригада экстренной медицинской помощи. Медицинская помощь также безвозмездна при самообращении и переводе из другой больницы”, – отметила директор Северного межрегионального департамента НСЗУ Виктория Милютина.

За лечение инфаркта НСЗУ оплачивает медицинские учреждения:

● 43 573 грн – за оказание медицинской помощи с проведением стентирования;

● 25 261 грн – за оказание медицинской помощи без проведения стентирования.

В Харьковской области договор на оказание помощи при инфаркте имеют: Областная клиническая больница, Харьковская городская клиническая больница №8, Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова.

Какие услуги предоставляют бесплатно:

● диагностика (КТ, МРТ, ангиография, лабораторные исследования);

● проведение тромболитической терапии (при инсульте), стентирование (при инфаркте);

● круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;

● медицинская реабилитация в остром периоде;

● лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств и расходные материалы;

● лекарства и медицинские средства, которые закупаются централизованно за средства бюджета (например, стенты);

● питание в стационарных условиях.

Полный список медицинских услуг опубликован на сайте НСЗУ в разделе Контрактирование/Требования ПМГ-2024/п.7/ по ссылке .

Адрес и контакты ближайших медучреждений, имеющих соответствующий договор с НСЗУ, можно узнать у оператора контакт-центра по номеру 16-77 или с помощью дашборда “Заключены договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий” .

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