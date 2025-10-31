Медсестра погорела на оформлении фиктивной инвалидности женщине — приговор

Три с половиной года тюрьмы. Такое наказание назначил 41-летней медсестре одного из учреждений в Полтавской области Новобаварский райсуд Харькова. Было установлено, что женщина получила 200 тысяч гривен за оформление фиктивной инвалидности своей знакомой.

В феврале 2024 года медсестра предложила своей знакомой за 200 тысяч гривен помочь с оформлением фейковой инвалидности II группы, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

«Женщина неоднократно звонила клиенту и настойчиво убеждала перевести деньги на ее банковскую карту. Она также отметила, что кроме основной суммы необходимо дополнительно оплатить 8 тысяч гривен за первоочередные обследования и анализы. Женщина выполнила это требование и перевела деньги на банковскую карточку медсестры», — рассказали в ведомстве.

Следствие установило, что медсестра решала вопросы о согласовании документов о медицинском обследовании и стационарном лечении, которых не было. Это позволило бы оформить инвалидность, получать государственные деньги и другие привилегии.

В дальнейшем медсестра получила еще 15 тысяч гривен. В начале апреля 2024 года в Харькове правоохранители задержали женщину во время получения остальной части суммы — 185 тысяч гривен.

Женщину признали виновной в получении неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УКУ). Продолжается срок апелляционного обжалования.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», в полиции заявили, что разоблачили очередного участника «коррупционной схемы по оформлению фиктивной инвалидности» на Харьковщине. О подозрении сообщили 54-летнему мужчине, который, как считают следователи, искал «клиентов» для оформления медицинских справок.