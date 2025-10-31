Харьковчанин купил ребенка за криптовалюту, чтобы выехать за границу – ГПСУ
В Винницкой области задержали 35-летнего жителя Харьковщины, который пытался незаконно выехать за границу, выдавая себя за многодетного отца, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Мужчину остановили в автомобильном пункте пропуска «Могилев-Подольский».
«Для подтверждения своего статуса на паспортном контроле мужчина предоставил свидетельства о рождении троих детей. Два из них — без замечаний, а вот третье, выданное якобы в Польше, вызывало сомнения. В ходе проверки выяснилось, что документ не соответствует установленному образцу. В результате «отец» признал: приобрел свидетельство за 4000 USDT (Tether – криптовалютный токен), перечислив средства на криптокошелек неизвестного лица», — установили пограничники.
Мужчине отказали в пропуске через государственную границу. Пограничники направили сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 УКУ «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».
Напомним, ранее правоохранители передали в суд дело двух харьковчан. Мужчинам 44 и 36 лет инкриминируют разработку схемы переправки через границу лиц, желающих уклониться от военной службы. Услуги стоили от 14 до 24 тысяч долларов. Детальнее.
