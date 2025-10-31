Live
Мужчина мог захватить землю и организовать стоянку в Немышлянском районе

Происшествия 11:47   31.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
По данным ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области, фигурант без необходимых документов занял земельный участок в Немышлянском районе.

«Полиция установила, что 41-летний местный житель самовольно осуществил строительство забора по периметру земельного участка, общей площадью 0,4163 гектара и стал использовать его для стоянки легковых и крупногабаритных транспортных средств», – пишут в полиции.

Это длилось с мая 2023 до июня 2025 года, уточнили правоохранители. В результате территориальной громаде Харькова был нанесен значительный ущерб.

«На днях следователи отдела полиции №2 ХРУП №2 ГУНП в Харьковской области сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство)», – отметили копы.

Теперь мужчине грозит ограничение или лишение свободы до двух до четырех лет.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
