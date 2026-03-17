Live

Пустырь вместо многоэтажки: у кого хотят забрать земли за 16 млн в Харькове

Общество 16:14   17.03.2026
Виктория Яковенко
Пустырь вместо многоэтажки: у кого хотят забрать земли за 16 млн в Харькове Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове правоохранители требуют через суд вернуть громаде земли стоимостью около 16 млн грн.

По данным Харьковской областной прокуратуры, горсовет передал государственному предприятию в аренду два земельных участка для завершения строительства многоэтажного дома. Речь идет о землях коммунальной собственности, расположенных в Индустриальном районе.

Согласно договорам аренды, строительство многоэтажки уже должно быть завершено, подчеркнули правоохранители.

«Однако арендатор проигнорировал условия сделок: строительство жилого дома так и не завершил, а разрешительные документы на выполнение работ или ввод объекта в эксплуатацию не получил. Несмотря на то, что срок аренды истек, земельные участки территориальной громаде так и не вернули. Потом государственное предприятие было реорганизовано, а его правопреемником стало акционное общество”, — установили в прокуратуре.

Поэтому правоохранители обратились в суд с двумя исками с требованием вернуть земельные участки территориальной громаде Харькова в состоянии, не хуже по сравнению с тем, в котором ответчик получил их в аренду.

Производство по делам уже открыто.

земли хотят вернуть Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Наводил удары по Харькову: безработный горожанин проведет в тюрьме 15 лет

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 17 марта: что с ценами, приговор наводчику
17.03.2026, 16:48
Новости Харькова — главное 17 марта: что с ценами, приговор наводчику
17.03.2026, 16:48
Интервалы в метро увеличили: касается ли это наземного транспорта – Терехов
Интервалы в метро увеличили: касается ли это наземного транспорта – Терехов
16.03.2026, 12:37
16.03.2026, 12:37
Когда в Харькове планируют завершать отопительный сезон, ответил Терехов
Когда в Харькове планируют завершать отопительный сезон, ответил Терехов
16.03.2026, 13:33
16.03.2026, 13:33
Пять счетчиков тепла украли в Харькове: какие последствия для жителей (видео)
Пять счетчиков тепла украли в Харькове: какие последствия для жителей (видео)
17.03.2026, 12:34
17.03.2026, 12:34
Побег за границу за 20 тысяч евро: среди задержанных в Харькове – гражданин РФ
Побег за границу за 20 тысяч евро: среди задержанных в Харькове – гражданин РФ
17.03.2026, 14:34
17.03.2026, 14:34
20 раз атаковал враг на Харьковщине с начала суток: идут пять боев
20 раз атаковал враг на Харьковщине с начала суток: идут пять боев
17.03.2026, 16:46
17.03.2026, 16:46

Новости по теме:

12.03.2026
Земли за 182 млн грн хотели незаконно оформить на Харьковщине: подробности
06.02.2026
Земли на Харьковщине за 25,4 млн грн вернули государству – прокуратура
04.02.2026
Прокуратура вернула Харькову самострои в Холодногорском районе
28.11.2025
Земли в лесу на Харьковщине забрали у частника через суд: подробности
31.10.2025
Мужчина мог захватить землю и организовать стоянку в Немышлянском районе


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пустырь вместо многоэтажки: у кого хотят забрать земли за 16 млн в Харькове», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 марта 2026 в 16:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители требуют через суд вернуть громаде земли стоимостью около 16 млн грн.".