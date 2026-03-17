Пустырь вместо многоэтажки: у кого хотят забрать земли за 16 млн в Харькове

В Харькове правоохранители требуют через суд вернуть громаде земли стоимостью около 16 млн грн.

По данным Харьковской областной прокуратуры, горсовет передал государственному предприятию в аренду два земельных участка для завершения строительства многоэтажного дома. Речь идет о землях коммунальной собственности, расположенных в Индустриальном районе.

Согласно договорам аренды, строительство многоэтажки уже должно быть завершено, подчеркнули правоохранители.

«Однако арендатор проигнорировал условия сделок: строительство жилого дома так и не завершил, а разрешительные документы на выполнение работ или ввод объекта в эксплуатацию не получил. Несмотря на то, что срок аренды истек, земельные участки территориальной громаде так и не вернули. Потом государственное предприятие было реорганизовано, а его правопреемником стало акционное общество”, — установили в прокуратуре.

Поэтому правоохранители обратились в суд с двумя исками с требованием вернуть земельные участки территориальной громаде Харькова в состоянии, не хуже по сравнению с тем, в котором ответчик получил их в аренду.

Производство по делам уже открыто.