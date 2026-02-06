Земли на Харьковщине за 25,4 млн грн вернули государству – прокуратура
Правоохранители через суд вернули в собственность государства около 600 гектаров земли, стоимостью около 25,4 млн грн.
По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет о пашнях на территории Змиевской громады. Установлено: еще в 1994 году их передали в постоянное пользование ГП «Исследовательское хозяйство «Борки» Института овощеводства и бахчеводства НААН Украины для научной и производственной деятельности.
«В ноябре 2023 года госпредприятие заключило с частной компанией договор так называемой совместной деятельности. Формально – партнерство. Фактически — полный контроль над землей, урожаем и доходами со стороны ООО. Суд пришел к выводу: договор имел признаки мнимой сделки и прикрывал незаконное пользование государственными землями с нарушением требований земельного и гражданского законодательства», — отметили правоохранители.
29 января Хозяйственный суд вернул эти земли государству.
Напомним, в Харьковской области за несвоевременное декларирование активов сельский голова заплатит штраф. Такое решение суда отстояли прокуроры в апелляции.
