Земли на Харьковщине за 25,4 млн грн вернули государству – прокуратура

Общество 12:35   06.02.2026
Виктория Яковенко
Правоохранители через суд вернули в собственность государства около 600 гектаров земли, стоимостью около 25,4 млн грн.

По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет о пашнях на территории Змиевской громады. Установлено: еще в 1994 году их передали в постоянное пользование ГП «Исследовательское хозяйство «Борки» Института овощеводства и бахчеводства НААН Украины для научной и производственной деятельности.

«В ноябре 2023 года госпредприятие заключило с частной компанией договор так называемой совместной деятельности. Формально – партнерство. Фактически — полный контроль над землей, урожаем и доходами со стороны ООО. Суд пришел к выводу: договор имел признаки мнимой сделки и прикрывал незаконное пользование государственными землями с нарушением требований земельного и гражданского законодательства», — отметили правоохранители.

29 января Хозяйственный суд вернул эти земли государству.

Напомним, в Харьковской области за несвоевременное декларирование активов сельский голова заплатит штраф. Такое решение суда отстояли прокуроры в апелляции.

Автор: Виктория Яковенко
