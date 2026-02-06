Live

Трамвай №7 в Харькове меняет маршрут – детали

Транспорт 09:26   06.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Трамвай №7 в Харькове меняет маршрут – детали Фото: Игорь Терехов/Telegram

В пресс-службе мэрии рассказали, что сегодня, 6 февраля, трамвай №7 временно едет по другому маршруту. 

«По техническим причинам трамвай №7 временно курсирует в разворотный круг «Новожаново» (вместо разворотного круга «Новоселовка»)», – отметили в горсовете.

Напомним, утром 5 февраля россияне атаковали энергетическую инфраструктуру, которая питает Харьков, сообщил мэр Игорь Терехов. После обстрела остановилась одна из веток метро. Позже в КП «Харьковский метрополитен» написали, что проблемы с движениями поездов подземки начались в связи с нестабильной ситуацией в энергосистеме. Вечером в пресс-службе мэрии сообщили, что трамваи и троллейбусы уже начали ходить по основным маршрутам.

Читайте также: Ночью Белгороду ответили за Харьков: прилеты, город частично без света (видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии рассказали, что сегодня, 6 февраля, трамвай №7 временно едет по другому маршруту. ".