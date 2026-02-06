Трамвай №7 в Харькове меняет маршрут – детали
Фото: Игорь Терехов/Telegram
В пресс-службе мэрии рассказали, что сегодня, 6 февраля, трамвай №7 временно едет по другому маршруту.
«По техническим причинам трамвай №7 временно курсирует в разворотный круг «Новожаново» (вместо разворотного круга «Новоселовка»)», – отметили в горсовете.
Напомним, утром 5 февраля россияне атаковали энергетическую инфраструктуру, которая питает Харьков, сообщил мэр Игорь Терехов. После обстрела остановилась одна из веток метро. Позже в КП «Харьковский метрополитен» написали, что проблемы с движениями поездов подземки начались в связи с нестабильной ситуацией в энергосистеме. Вечером в пресс-службе мэрии сообщили, что трамваи и троллейбусы уже начали ходить по основным маршрутам.
Читайте также: Ночью Белгороду ответили за Харьков: прилеты, город частично без света (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: движение транспорта, транспорт, троллейбусы, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Трамвай №7 в Харькове меняет маршрут – детали», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 февраля 2026 в 09:26;