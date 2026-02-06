Live

Трамвай №7 у Харкові змінює маршрут – деталі

06.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Трамвай №7 у Харкові змінює маршрут – деталі

У пресслужбі мерії розповіли, що сьогодні, 6 лютого, трамвай №7 тимчасово їде іншим маршрутом. 

З технічних причин трамвай №7 тимчасово курсує до розворотного кола «Новожанове» (замість розворотного кола «Новоселівка»)“, – зазначили у міськраді.

Нагадаємо, вранці 5 лютого росіяни атакували енергетичну інфраструктуру, яка живить Харків, повідомив мер Ігор Терехов. Після обстрілу зупинилася одна із гілок метро. Пізніше у КП «Харківський метрополітен» написали, що проблеми з рухом поїздів підземки почалися через нестабільну ситуацію в енергосистемі. Увечері в пресслужбі мерії повідомили, що трамваї та тролейбуси вже почали ходити основними маршрутами.

Читайте також: Вночі Бєлгороду відповіли за Харків: прильоти, місто частково без світла 📹

Ніколь Костенко-Лагутіна
