Трамвай №7 у Харкові змінює маршрут – деталі

У пресслужбі мерії розповіли, що сьогодні, 6 лютого, трамвай №7 тимчасово їде іншим маршрутом.

“З технічних причин трамвай №7 тимчасово курсує до розворотного кола «Новожанове» (замість розворотного кола «Новоселівка»)“, – зазначили у міськраді.

Нагадаємо, вранці 5 лютого росіяни атакували енергетичну інфраструктуру, яка живить Харків, повідомив мер Ігор Терехов. Після обстрілу зупинилася одна із гілок метро. Пізніше у КП «Харківський метрополітен» написали, що проблеми з рухом поїздів підземки почалися через нестабільну ситуацію в енергосистемі. Увечері в пресслужбі мерії повідомили, що трамваї та тролейбуси вже почали ходити основними маршрутами.