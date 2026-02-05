Трамваї та тролейбуси відновили рух у Харкові після знеструмлення

Трамваї та тролейбуси почали ходити основними маршрутами, повідомляє Харківська міськрада.

«У Харкові трамваї та тролейбуси відновили рух за основними маршрутами після перебоїв, спричинених знеструмленням», – йдеться у повідомленні муніципалітету.

Нагадаємо, вранці 5 лютого росіяни атакували енергетичну інфраструктуру, яка живить Харків, зупинилися наземний транспорт і метро, повідомив мер Ігор Терехов. Після обстрілу зупинилася одна із гілок метро. Пізніше у КП «Харківський метрополітен» написали, що проблеми з рухами поїздів підземки почалися через нестабільну ситуацію в енергосистемі.