Трамваї та тролейбуси відновили рух у Харкові після знеструмлення
Фото: Харківська міськрада
Трамваї та тролейбуси почали ходити основними маршрутами, повідомляє Харківська міськрада.
«У Харкові трамваї та тролейбуси відновили рух за основними маршрутами після перебоїв, спричинених знеструмленням», – йдеться у повідомленні муніципалітету.
Нагадаємо, вранці 5 лютого росіяни атакували енергетичну інфраструктуру, яка живить Харків, зупинилися наземний транспорт і метро, повідомив мер Ігор Терехов. Після обстрілу зупинилася одна із гілок метро. Пізніше у КП «Харківський метрополітен» написали, що проблеми з рухами поїздів підземки почалися через нестабільну ситуацію в енергосистемі.
Читайте також: У Харкові не курсує частина електротранспорту – мерія
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Трамваї та тролейбуси відновили рух у Харкові після знеструмлення», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2026 в 18:15;