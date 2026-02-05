Live

Трамваї та тролейбуси відновили рух у Харкові після знеструмлення

Транспорт 18:15   05.02.2026
Оксана Якушко
Трамваї та тролейбуси відновили рух у Харкові після знеструмлення Фото: Харківська міськрада

Трамваї та тролейбуси почали ходити основними маршрутами, повідомляє Харківська міськрада.

«У Харкові трамваї та тролейбуси відновили рух за основними маршрутами після перебоїв, спричинених знеструмленням», – йдеться у повідомленні муніципалітету.

Нагадаємо, вранці 5 лютого росіяни атакували енергетичну інфраструктуру, яка живить Харків, зупинилися наземний транспорт і метро, повідомив мер Ігор Терехов. Після обстрілу зупинилася одна із гілок метро. Пізніше у КП «Харківський метрополітен» написали, що проблеми з рухами поїздів підземки почалися через нестабільну ситуацію в енергосистемі.

Читайте також: У Харкові не курсує частина електротранспорту – мерія

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Харків знеструмлений, у РФ – мінус «Торнадо-С» – підсумки 5 лютого
Харків знеструмлений, у РФ – мінус «Торнадо-С» – підсумки 5 лютого
05.02.2026, 23:00
«Люди ж ті ж самі»: Терехов обурений, що програма «СвітлоДім» не діє в Харкові
«Люди ж ті ж самі»: Терехов обурений, що програма «СвітлоДім» не діє в Харкові
05.02.2026, 20:23
Залужний, Зеленський, Буданов чи Білецький – хто стане президентом миру?
Залужний, Зеленський, Буданов чи Білецький – хто стане президентом миру?
05.02.2026, 19:15
Морози відступають, сніжитиме. Прогноз погоди на 6 лютого у Харкові й області
Морози відступають, сніжитиме. Прогноз погоди на 6 лютого у Харкові й області
05.02.2026, 20:06
Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень
Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень
05.02.2026, 20:20
Лікар і колишній слідчий продавали інвалідність ухилянтам на Харківщині
Лікар і колишній слідчий продавали інвалідність ухилянтам на Харківщині
05.02.2026, 21:07

Новини за темою:

04.02.2026
Трамваї не ходитимуть в деяких районах Харкова
31.01.2026
Немає напруги: що з транспортом у Харкові та поїздами Укрзалізниці
19.01.2026
Трамваї й тролейбуси не ходять в деяких районах Харкова
09.01.2026
Від 10 січня маршрут трамвая продовжать в одному з районів Харкова
26.12.2025
Трамвай №20 змінив маршрут після «прильоту» КАБа по Клочківській у Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Трамваї та тролейбуси відновили рух у Харкові після знеструмлення», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2026 в 18:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамваї та тролейбуси почали ходити основними маршрутами, повідомляє Харківська міськрада.".