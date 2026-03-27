Роботу громадського транспорту змінять у Харкові у вихідні
28–29 березня трамваї № 1 та 12 не курсуватимуть, а тролейбус № 2 ходитиме зміненим маршрутом.
Це пов’язано із проведенням робіт АТ «Харківобленерго», повідомили у департаменті будівництва та дорожнього господарства міської ради.
Замість трамваїв у ці дні курсуватимуть тимчасові автобуси №1 та 12.
Також з 8:00 28 березня до 17:00 29 березня:
тролейбус №2 курсуватиме від розворотного кола «Пр. Жуковського» до майдану Конституції;
тролейбус №18 працюватиме зі збільшеним інтервалом руху.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у справі про демонтаж трамвайних рейок на спуску Весніна у 2022 році ще тривають судові тяжби. 26 лютого Харківський окружний адміністративний суд вкотре визнав дії міськради протиправними.
- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 17:14;