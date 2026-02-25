Трамвай №20 скоротить маршрут у Харкові 26 лютого
Рух трамваїв на пр. Перемоги та вул. Клочківській, від розворотного кола «Пр. Перемоги» до вул. Європейської, буде припинений з 10:00 до 15:00 26 лютого.
У цей час замінюватимуть кронштейни контактної мережі, повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства міськради.
Трамвай №20 курсуватиме від розворотного кола «Вокзал «Харків-Пасажирський» до розворотного кола «Вул. Європейська». Решту маршруту, від вул. Європейської до пр. Перемоги (розворотне коло), перекриє тимчасовий автобус №221.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, на Харківщині демонтували частину антидронових сіток, які отримали пошкодження через негоду та негабаритний транспорт.
