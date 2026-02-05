Live

Трамваи и троллейбусы возобновили движение в Харькове после обесточивания

Транспорт 18:15   05.02.2026
Оксана Якушко
Трамваи и троллейбусы возобновили движение в Харькове после обесточивания Фото: Харьковский горсовет

Трамваи и троллейбусы начали ходить по основным маршрутам, сообщает Харьковский горсовет.

«В Харькове трамваи и троллейбусы возобновили движение по основным маршрутам после перебоев, вызванных обесточиванием», — говорится в сообщении муниципалитета.

Напомним, утром 5 февраля россияне атаковали энергетическую инфраструктуру, которая питает Харьков, сообщил мэр Игорь Терехов. После обстрела остановилась одна из веток метро. Позже в КП «Харьковский метрополитен» написали, что проблемы с движениями поездов подземки начались в связи с нестабильной ситуацией в энергосистеме.

