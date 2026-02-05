Трамваи и троллейбусы возобновили движение в Харькове после обесточивания
Фото: Харьковский горсовет
Трамваи и троллейбусы начали ходить по основным маршрутам, сообщает Харьковский горсовет.
«В Харькове трамваи и троллейбусы возобновили движение по основным маршрутам после перебоев, вызванных обесточиванием», — говорится в сообщении муниципалитета.
Напомним, утром 5 февраля россияне атаковали энергетическую инфраструктуру, которая питает Харьков, сообщил мэр Игорь Терехов. После обстрела остановилась одна из веток метро. Позже в КП «Харьковский метрополитен» написали, что проблемы с движениями поездов подземки начались в связи с нестабильной ситуацией в энергосистеме.
Читайте также: Взрывы прогремели в Харькове утром 5 февраля — Терехов подтвердил прилет
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Трамваи и троллейбусы возобновили движение в Харькове после обесточивания», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 февраля 2026 в 18:15;