Трамваи и троллейбусы возобновили движение в Харькове после обесточивания

Трамваи и троллейбусы начали ходить по основным маршрутам, сообщает Харьковский горсовет.

«В Харькове трамваи и троллейбусы возобновили движение по основным маршрутам после перебоев, вызванных обесточиванием», — говорится в сообщении муниципалитета.

Напомним, утром 5 февраля россияне атаковали энергетическую инфраструктуру, которая питает Харьков, сообщил мэр Игорь Терехов. После обстрела остановилась одна из веток метро. Позже в КП «Харьковский метрополитен» написали, что проблемы с движениями поездов подземки начались в связи с нестабильной ситуацией в энергосистеме.