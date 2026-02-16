Live

17 февраля трамваи не будут ходить в некоторых районах Харькова из-за погоды

16.02.2026
Оксана Якушко
17 февраля трамваи не будут ходить в некоторых районах Харькова из-за погоды

Трамваи №1, 7 и 16 во вторник, 17 февраля, не будут ходить из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Харьковский горсовет.

Также увеличат интервалы движения по другим трамвайным маршрутам.

В этот период будут ходить временные автобусы:

№1: ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная) – ул. Большая Афанасьевская (разворотный круг трамваев);

№7: ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная) – ул. Академика Богомольца (через ул. Евгения Котляра, ул. Полтавский Шлях, бул. Гончаровский, ул. Москалевская, ул. Академика Богомольца);

№8: 602 микрорайон – ст. м. «Защитников Украины (через Салтовское шоссе, ул. Академика Павлова, пр. Героев Харькова, ул. Олега Громадского);

№221 (по пути движения трамвая №20): пр. Победы (разворотный круг) – ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная).

Автор: Оксана Якушко
