17 февраля трамваи не будут ходить в некоторых районах Харькова из-за погоды
Трамваи №1, 7 и 16 во вторник, 17 февраля, не будут ходить из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Харьковский горсовет.
Также увеличат интервалы движения по другим трамвайным маршрутам.
В этот период будут ходить временные автобусы:
№1: ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная) – ул. Большая Афанасьевская (разворотный круг трамваев);
№7: ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная) – ул. Академика Богомольца (через ул. Евгения Котляра, ул. Полтавский Шлях, бул. Гончаровский, ул. Москалевская, ул. Академика Богомольца);
№8: 602 микрорайон – ст. м. «Защитников Украины (через Салтовское шоссе, ул. Академика Павлова, пр. Героев Харькова, ул. Олега Громадского);
№221 (по пути движения трамвая №20): пр. Победы (разворотный круг) – ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная).
Дата публикации материала: 16 февраля 2026 в 19:54