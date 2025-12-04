В Харькове до понедельника перекрыли дороги – транспорт курсирует по-новому
С 09:00 4 декабря до 16:00 8 декабря в Харькове перекрыли движение транспорта через трамвайный переезд на перекрестке площади Защитников Украины и улицы Олега Громадского, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением работ по ремонту трамвайного переезда», – передают в мэрии.
Объехать перекрытый участок дороги водители могут по прилегающим улицам: пр. Героев Харькова, пл. Защитников Украины, ул. Богдана Хмельницкого и другим.
В связи с этим, ряд автобусов будет курсировать по измененным маршрутам:
- №32 (в направлении к пр. Дзюбы): ст. м. «Защитников Украины» — ул. Олега Громадского — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — пр. Аэрокосмический — ул. Одесская — ул. Харьковская — ул. Силикатная — ул. Свистуновская — ул. Ильи Коваля — пр. Ново-Баварский — пр. Дзюбы; в направлении к ст. м. «Защитников Украины»: по своему основному маршруту;
- №260 (в направлении к ст. Основа): ст. м. «Защитников Украины» — ул. Олега Громадского — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова — пр. Байрона — пр. Аэрокосмический — ул. Южнопроектная — ул. Деповская — ул. Павла Тычины — ст. Основа; в направлении к ст. м. «Защитников Украины»: по своему основному маршруту.
Кроме того, с 9:00 до 16:00 4-7 декабря будет прекращено движение трамваев на пл. Защитников Украины и ул. Молочной, на участке от пр. Героев Харькова до ул. Георгия Тарасенко. В этот период трамваи будут курсировать так:
- №5: разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Байрона — ул. Морозова (в обратном направлении: ул. Кошкина) — пр. Героев Харькова — пл. Конституции — пл. Павловская — пл. Сергиевская — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский»;
- №27: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова (в обратном направлении: ул. Кошкина) — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Непокоренных — пр. Тракторостроителей — разворотный круг «Салтовский».
