До 1 ноября в Харькове будет запрещено движение транспорта – где

Транспорт 10:15   29.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
До 1 ноября в Харькове будет запрещено движение транспорта – где Фото: ХГС

Движение транспорта через отдельный трамвайный переезд на Салтовском шоссе будет запрещено с 9:00 29 октября до 17:00 1 ноября, передают в пресс-службе городского совета. 

Речь идет об участке в районе перекрестка с ул. Руслана Плоходько.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с необходимостью проведения ремонта трамвайного переезда. Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим территориям», – уточнили в пресс-службе мэрии.

Из-за ремонтных работ 29 и 30 октября, с 9:00 до 17:00, трамваи не будут ездить на Салтовском шоссе, на участке от проспекта Тракторостроителей до разворотного круга «602 микрорайон».

В эти дни трамваи будут курсировать так:

  • №6: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — пер. Салтовский — Салтовское шоссе — перекресток пр. Тракторостроителей и Салтовского шоссе;
  • №8: разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Байрона — ул. Морозова — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — пер. Салтовский — Салтовское шоссе — перекресток пр. Тракторостроителей и Салтовского шоссе;
  • №23: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — перекресток пр. Тракторостроителей и Салтовского шоссе.

«На время отсутствия трамвайного сообщения будет курсировать временный автобус №9: Салтовское шоссе (602 микрорайон) — Салтовское шоссе — пр. Тракторостроителей (перекресток Салтовское шоссе — пр. Тракторостроителей)», – добавили в горсовете.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
