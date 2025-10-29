Сегодня в Харькове два троллейбуса изменят маршруты

Как передают в пресс-службе мэрии, сегодня, 29 октября, с 9:00 до 18:00 троллейбусы №12 и №40 будут курсировать по-новому.

«Движение троллейбусов на ул. 23 Августа и ул. Космонавтов, а также по ул. Деревянко, на участке от ул. Станислава Парталы до Харьковского шоссе, будет приостановлено. Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия на перекрестке ул. 23 Августа и ул. Космонавтов», – уточнили в горсовете.

Таким образом, сегодня троллейбусы будут курсировать сегодня следующим образом:

№12: разворотный круг «Ул. Рудыка» — ул. Лесопарковская — ул. Вадима Манько — ул. Академика Проскуры — Харьковское шоссе — ул. Сумская — пл. Конституции;

№40: разворотный круг «Пр. Жуковского» — ул. Академика Проскуры — Харьковское шоссе — ул. Сумская — пл. Конституции.

«В период изменений в работе троллейбусов будет курсировать временный автобус по маршруту: пр. Победы (разворотный круг троллейбуса) — пр. Победы — пр. Людвига Свободы — ул. Ахсарова — ул. Деревянко — ул. Сумская — Центральный парк», – добавили в мэрии.