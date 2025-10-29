Live
  • Ср 29.10.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 42.08
  • EUR 48.98

Сегодня в Харькове два троллейбуса изменят маршруты

Транспорт 07:13   29.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня в Харькове два троллейбуса изменят маршруты Фото: ХГС

Как передают в пресс-службе мэрии, сегодня, 29 октября, с 9:00 до 18:00 троллейбусы №12 и №40 будут курсировать по-новому. 

«Движение троллейбусов на ул. 23 Августа и ул. Космонавтов, а также по ул. Деревянко, на участке от ул. Станислава Парталы до Харьковского шоссе, будет приостановлено. Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия на перекрестке ул. 23 Августа и ул. Космонавтов», – уточнили в горсовете.

Таким образом, сегодня троллейбусы будут курсировать сегодня следующим образом:

  • №12: разворотный круг «Ул. Рудыка» — ул. Лесопарковская — ул. Вадима Манько — ул. Академика Проскуры — Харьковское шоссе — ул. Сумская — пл. Конституции;
  • №40: разворотный круг «Пр. Жуковского» — ул. Академика Проскуры — Харьковское шоссе — ул. Сумская — пл. Конституции.

«В период изменений в работе троллейбусов будет курсировать временный автобус по маршруту: пр. Победы (разворотный круг троллейбуса) — пр. Победы — пр. Людвига Свободы — ул. Ахсарова — ул. Деревянко — ул. Сумская — Центральный парк», – добавили в мэрии.

Читайте также: Как будут отключать свет в Харькове и области 29 октября — график

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Как будут отключать свет в Харькове и области 29 октября — график
Как будут отключать свет в Харькове и области 29 октября — график
28.10.2025, 19:57
Отопительный сезон на Харьковщине можно начинать — КМУ и Синегубов (документ)
Отопительный сезон на Харьковщине можно начинать — КМУ и Синегубов (документ)
28.10.2025, 18:55
Каким будет ноябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков
Каким будет ноябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков
28.10.2025, 14:13
Новости Харькова – главное за 28 октября: отопительный, прогноз на ноябрь
Новости Харькова – главное за 28 октября: отопительный, прогноз на ноябрь
28.10.2025, 22:03
Сыро и облачно: прогноз погоды в Харькове и области на 29 октября
Сыро и облачно: прогноз погоды в Харькове и области на 29 октября
28.10.2025, 20:46
Украинские войска могли продвинуться в центральной части Волчанска – ISW
Украинские войска могли продвинуться в центральной части Волчанска – ISW
29.10.2025, 07:40

Новости по теме:

10.10.2025
С понедельника на два дня перекроют перекресток в Харькове
24.09.2025
Из-за обстрелов в Харькове по-новому ездят трамваи и троллейбусы (дополнено)
21.05.2025
На два дня перекроют движение на одной из центральных улиц Харькова
20.05.2025
Улицу в Харькове перекроют для движения транспорта до середины июня
13.12.2024
На месяц перекроют перекресток для движения транспорта в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сегодня в Харькове два троллейбуса изменят маршруты», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 октября 2025 в 07:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как передают в пресс-службе мэрии, сегодня, 29 октября, с 9:00 до 18:00 троллейбусы №12 и №40 будут курсировать по-новому. ".