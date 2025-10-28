Как будут отключать свет в Харькове и области 29 октября — график

График почасовых отключений будет действовать 29 октября в Харьковской области. Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», такую команду дала НЭК «Укрэнерго» с целью стабилизации ситуации в объединенной энергосистеме.

Узнать свою очередь можно из списка населенных пунктов и улиц. Например, если абонент проживает в Солоницевке, его очередь 3.1.

Согласно графику на 29 октября, одновременно будут отключаться:

08:00-10:00 — полторы очереди,

10:00-12:00 — одна очередь,

12:00-14:00 — пол-очереди,

14:00-16:00 — одна очередь,

16:00-19:00 — полторы очереди,

19:00-22:00 — одна очередь.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 08:00-10:00; 16:00-19:00

1.2 08:00-10:00

2.1 16:00-19:00

2.2 08:00-10:00; 16:00-19:00

3.1 19:00-22:00

3.2 19:00-22:00

4.1 10:00-12:00

4.2 10:00-12:00

5.1 16:00-19:00

5.2 12:00-14:00

6.1 14:00-16:00

6.2 14:00-16:00

Для промышленности и бизнеса с 07:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, ранее энергетики объясняли, что графики аварийных отключений вводятся при дефиците электроэнергии в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения от НЭК «Укрэнерго». Относительно восстановления электроснабжения решение также принимает «Укрэнерго». Заранее проинформировать абонентов об аварийных отключениях энергетики не могут.