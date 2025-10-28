Live
  • Вт 28.10.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.97

Как будут отключать свет в Харькове и области 29 октября — график

Общество 19:57   28.10.2025
Елена Нагорная
Как будут отключать свет в Харькове и области 29 октября — график Фото: Харьковоблэнерго/Telegram

График почасовых отключений будет действовать 29 октября в Харьковской области. Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», такую команду дала НЭК «Укрэнерго» с целью стабилизации ситуации в объединенной энергосистеме.

Узнать свою очередь можно из списка населенных пунктов и улиц. Например, если абонент проживает в Солоницевке, его очередь 3.1.

Согласно графику на 29 октября, одновременно будут отключаться:

08:00-10:00 — полторы очереди,
10:00-12:00 — одна очередь,
12:00-14:00 — пол-очереди,
14:00-16:00 — одна очередь,
16:00-19:00 — полторы очереди,
19:00-22:00 — одна очередь.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 08:00-10:00; 16:00-19:00
1.2 08:00-10:00
2.1 16:00-19:00
2.2 08:00-10:00; 16:00-19:00
3.1 19:00-22:00
3.2 19:00-22:00
4.1 10:00-12:00
4.2 10:00-12:00
5.1 16:00-19:00
5.2 12:00-14:00
6.1 14:00-16:00
6.2 14:00-16:00

Для промышленности и бизнеса с 07:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, ранее энергетики объясняли, что графики аварийных отключений вводятся при дефиците электроэнергии в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения от НЭК «Укрэнерго». Относительно восстановления электроснабжения решение также принимает «Укрэнерго». Заранее проинформировать абонентов об аварийных отключениях энергетики не могут.

Читайте также: Отопительный сезон на Харьковщине можно начинать — КМУ и Синегубов (документ)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Каким будет ноябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков
Каким будет ноябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков
28.10.2025, 14:13
Как будут отключать свет в Харькове и области 28 октября — график
Как будут отключать свет в Харькове и области 28 октября — график
27.10.2025, 22:10
Новости Харькова – главное за 28 октября: отопительный, прогноз на ноябрь
Новости Харькова – главное за 28 октября: отопительный, прогноз на ноябрь
28.10.2025, 20:20
«Большая угроза»: можно ли защитить Харьков от FPV-дронов, ответил Синегубов
«Большая угроза»: можно ли защитить Харьков от FPV-дронов, ответил Синегубов
28.10.2025, 11:05
Прекратится ли дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 28 октября
Прекратится ли дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 28 октября
27.10.2025, 19:08
Сыро и облачно: прогноз погоды в Харькове и области на 29 октября
Сыро и облачно: прогноз погоды в Харькове и области на 29 октября
28.10.2025, 20:46

Новости по теме:

27.10.2025
Как будут отключать свет в Харькове и области 28 октября — график
27.10.2025
Сегодня в Харьковской области ввели аварийные графики отключения света
26.10.2025
Кому будут выключать свет завтра, 27 октября, в Харькове и области
24.10.2025
Графики почасового отключения света будут действовать 25 октябряна Харьковщине
23.10.2025
Как будут выключать свет 24 октября в Харькове и области – график


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как будут отключать свет в Харькове и области 29 октября — график», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 октября 2025 в 19:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "График почасовых отключений будет действовать 29 октября в Харьковской области.".