Что такое ГАО и почему у них нет четкого расписания, объяснили в облэнерго

Общество 12:07   14.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Графики аварийных отключений (ГАО) вводятся в случае дефицита электроэнергии, объяснили в АО «Харьковоблэнерго». 

ГАО – это лишь перечень адресов, где в ближайшее время не будет света.

«График вводится облэнерго в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения НЭК «Укрэнерго». Относительно возобновления электроснабжения – решение по этому поводу также принимает «Укрэнерго». Только после получения команды от регионального диспетчера специалисты облэнерго могут восстановить распределение электрической энергии», – пишут энергетики.

К тому же, абонентов не могут заранее проинформировать о введении таких отключений.

«Это аварийное мероприятие, и информация о причинах его применения и другие сведения, которые могут создать представление о потенциале энергетических объектов, являются информацией с ограниченным доступом в период военного положения», – добавили в облэнерго.

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина