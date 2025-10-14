Live
Що таке ГАВ і чому вони не мають чіткого розкладу, пояснили в обленерго

Суспільство 12:07   14.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Що таке ГАВ і чому вони не мають чіткого розкладу, пояснили в обленерго

Графіки аварійних відключень (ГАВ) запроваджуються у разі дефіциту електроенергії, пояснили в АТ “Харківобленерго”. 

ГАВ – це лише перелік адрес, де найближчим часом не буде світла.

Графік запроваджується обленерго протягом 15 хвилин після отримання відповідного розпорядження від НЕК “Укренерго”. Щодо відновлення електропостачання – рішення щодо цього так само приймає “Укренерго”. Тільки після отримання команди від регіонального диспетчера  фахівці обленерго можуть відновити розподіл електричної енергії”, – пишуть енергетики.

До того ж абонентів не можуть заздалегідь поінформувати про введення таких відключень.

“Це аварійний захід, і інформація про причини його застосування та інші відомості, що можуть створити уявлення про потенціал енергетичних об‘єктів, є інформацією із обмеженим доступом у період воєнного стану”, – додали в обленерго.

Читайте також: «Занадто доглянутий Харків»: Терехов відповів на закиди і розповів про бюджет

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
