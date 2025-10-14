Що таке ГАВ і чому вони не мають чіткого розкладу, пояснили в обленерго
Графіки аварійних відключень (ГАВ) запроваджуються у разі дефіциту електроенергії, пояснили в АТ “Харківобленерго”.
ГАВ – це лише перелік адрес, де найближчим часом не буде світла.
“Графік запроваджується обленерго протягом 15 хвилин після отримання відповідного розпорядження від НЕК “Укренерго”. Щодо відновлення електропостачання – рішення щодо цього так само приймає “Укренерго”. Тільки після отримання команди від регіонального диспетчера фахівці обленерго можуть відновити розподіл електричної енергії”, – пишуть енергетики.
До того ж абонентів не можуть заздалегідь поінформувати про введення таких відключень.
“Це аварійний захід, і інформація про причини його застосування та інші відомості, що можуть створити уявлення про потенціал енергетичних об‘єктів, є інформацією із обмеженим доступом у період воєнного стану”, – додали в обленерго.
Читайте також: «Занадто доглянутий Харків»: Терехов відповів на закиди і розповів про бюджет
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, електроенергія, світло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Що таке ГАВ і чому вони не мають чіткого розкладу, пояснили в обленерго», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2025 в 12:07;