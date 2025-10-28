Отопительный сезон на Харьковщине можно начинать — КМУ и Синегубов (документ)

Распоряжение о старте отопительного сезона в Харьковской области начальник ХОВА Олег Синегубов подписал 28 октября.

Этот документ опубликован на сайте областной военной администрации. Распоряжение носит рекомендательный характер для руководителей на местах.

То есть военные администрации населенных пунктов и органы местного самоуправления должны, в свою очередь, принять решение о пуске теплоносителя исходя из температурного режима. Отопительный сезон необходимо начать после того, как трое суток подряд среднесуточная температура будет не выше 8 градусов тепла.

В первую очередь батареи должны нагреться в учреждениях здравоохранения, соцзащиты населения с постоянным пребыванием людей, а также образования, где дети учатся офлайн или в комбинированном формате.

Отопительный сезон сегодня официально стартовал по всей Украине, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее данным, уже более 55% объектов социальной сферы — детские сады, больницы, школы — подключены к теплу. В 13 регионах тепло частично подается и в жилые дома. Остальные области — постепенно продолжат подключение с учетом погодных условий.

«Россия системно и последовательно атакует нашу энергетическую и тепловую инфраструктуру. Но, несмотря на это, техническая готовность коммунальных предприятий и слаженная работа всех профильных ведомств позволяет начать отопительный сезон.

Более 17,5 тысячи котельных и 17 тысяч километров теплосетей готовы к работе. Заменено более 340 км тепловых сетей, проведены ремонтные работы, сформированы запасы угля, паллет, жидкого топлива и дров», — пишет Свириденко.

Напомним, 17 октября МГ «Объектив» сообщала, что в Харькове начали подключать отопление. Пока что – по заявкам обогревают роддомы. Также комфортную температуру постоянно поддерживают в подземных школах. Там установлена система вентиляции и кондиционирования. О сроках включения отопления в домах харьковчан в мэрии не информировали. В ХОВА и горсовете лишь напомнили об условиях для этого: трое суток подряд температура не должна превышать 8 градусов тепла.