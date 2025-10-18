Отопительный сезон в Харькове и области: все ли идет по плану (видео)

1 ноября или «соответствующие погодные условия» — чего ждут власти, чтобы включить отопление. Россия бьет по энергетике: что предлагает мэр Харькова? Операция Сил обороны в Купянске: карта не меняется, но бои уже в центре. О терроре врага и событиях на фронте в Харьковской области и не только — далее в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

В течение недели в Харьковской области сохранялась высокая активность российских оккупантов. Количество боев на севере области, согласно данным Генштаба ВСУ, несколько уменьшилось в сравнении с прошлой неделей. Но все равно держалось на уровне от десятка до двух в сутки. Успехов врага на Южно-Слобожанском направлении аналитики проекта DeepState не фиксировали. Однако сообщили, что россияне имели незначительное продвижение в районе села Песчаное на Купянском направлении. Вид на карте оккупированных и «серых» зон в самом Купянске радикально не меняется с сентября. Генштаб заявил, что в городе и его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия. Оборонцы выявляют вражеские пехотные группы, блокируют их продвижение и уничтожают. В то же время обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец заявил, что упорные бои идут уже в центральной части Купянска. Происходят перестрелки между пехотными группами. По оценке обозревателя, ВСУ «намертво» контролируют только южную часть города.

Эвакуация продолжается, но не из Купянска

Представители власти комментируют события в Купянске не менее осторожно, чем военные. Уже несколько недель город закрыт для проведения эвакуации гражданскими. То есть туда не пускают волонтеров. В случае необходимости на помощь местным могут прийти только военные или силовики, задействованные в контрдиверсионной операции.

Андрей Канашевич, начальник Купянской РВА

В Купянскую громаду можно заезжать, если не говорить о городе Купянск. Есть другие населенные пункты Купянской громады, куда можно заезжать и при необходимости оттуда вывозить людей. Есть еще левый берег, где да, есть сложности с логистикой. Тем не менее и полиция, и ГСЧС могут вывозить оттуда людей, передавать дальше волонтерам, волонтеры уже вывозят в Харьков.

Энергоостров и Фонд оперативного реагирования

Ключевой тактикой, которую Россия применяет в войне против Украины в последние недели, остаются удары по энергетике. Графики аварийных отключений уверенно вернулись в жизнь Харькова и области. На этой неделе ограничения начали вводить и для бизнеса. На вопрос: а что же с харьковским энергоостровом, власти объясняют: в городе при массовых отключениях работает то, что не работало раньше. Но обезопасить себя от ограничений, которые вводит по всей стране Укрэнерго, невозможно.

Игорь Терехов, мэр Харькова

— Транспорт работал, кроме этого водоснабжение, как вы видите. Что касается аварийных отключений, то это НАК дал указание Харьковоблэнерго, потому что вообще по Украине не хватало напряжения. И они в аварийном порядке разработали графики отключений.

— Насколько мы близки к энергонезависимости от энергосистемы? И вообще, возможно ли это?

— Есть вопросы, которые возможны, а какие невозможны. Я хочу, чтобы все понимали. Все, что зависело от нас, как городских властей, по строительству так называемого энергоострова, мы делаем и продолжаем делать. Очень много сделано, и результаты видят все.

Кроме создания в Харькове собственного энергоострова, мэр города на форуме, который состоялся в конце прошлой недели, озвучил предложение, касающееся спасения энергетики страны в целом.

Игорь Терехов, мэр Харькова

Я предлагаю сегодня, чтобы мы создали так называемый «Фонд оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации», потому что мы прекрасно с вами понимаем, что чрезвычайные ситуации будут. И нам необходимо создать такой фонд, в котором будут резервные трансформаторы для быстрого восстановления и энергетическое различное когенерационное оборудование. Потому что у нас были, к сожалению, случаи, когда целенаправленно в энергетическое оборудование попадали ракеты. И потом это восстанавливали, переоборудовали все это. Очень важно сегодня создать такой фонд для мгновенного оперативного реагирования.

Удары по газу

К атакам на электрическую генерацию добавились более активные, чем в предыдущие периоды, попытки оставить страну без газодобычи. На этом фоне особенно достается ключевым газовым регионам.

Олег Синегубов, начальник ХОВА

— Конечно, Полтавская и Харьковская области для национальной системы газодобычи являются ключевыми. И любые удары по энергосистеме имеют достаточно тяжелые и серьезные последствия. Поэтому без подробностей, однако, опять же, наши сотрудники работают над ликвидацией последствий. Удары были, повреждения есть, ну дальше работаем.

— Какие-то ограничения с поставками газа этой зимой ожидаются?

— Смотрите, очень трудно прогнозировать и отвечать нам на этот вопрос, потому что ситуация может измениться буквально через минуту. Мы делаем все возможное, во-первых, чтобы давление в газовых сетях, прежде всего, бытовых потребителей было стабильным. Пока что так и есть. Дальше будем смотреть.

Враг не ограничился массированной атакой по объектам Нафтогаза на прошлой неделе. В ночь на 16 октября по Полтавской и Харьковской областям снова десятками летели ракеты и «Шахеды». Несмотря на российские атаки, Украина продолжает создавать запасы газа, отмечают аналитики. И по состоянию на середину этой осени газохранилища даже наполнены лучше, чем в прошлом году.

Сергей Фурса, финансовый эксперт

Даже на пике, кстати, мы продолжали закачивать газ в хранилища. У нас сейчас где-то в хранилищах 13 млрд кубометров. Это выше, чем в прошлом году. Здесь Нафтогаз очень хорошо поработал. Нынешнее руководство Нафтогаза – там же провели конкурс, выбрали людей, они пришли и увидели почти пустые хранилища, потому что предыдущее руководство брало и продавало газ, демонстрируя замечательные финансовые результаты Нафтогаза. Но газа не было. И сейчас идет восстановление, и до сих пор идет закачка.

При этом Фурса отмечает: удары РФ по украинской газодобыче, вероятно, приведут к тому, что этой зимой страна будет более зависимой от импорта.

Сергей Фурса, финансовый эксперт

А это ставит нас перед вопросом: «Популизм или нет?» Когда мы сейчас сдерживаем цены на газ, мы не помогаем решить проблему дефицита.

Экономия на отоплении?

Враг бьет по газодобыче. Возникает вопрос импорта. А государство пытается не повышать тарифы для населения. При таких исходных данных очевидно должен встать вопрос экономии. В прошлом году в этом радикально помогла погода: теплая осень и мягкая зима сыграли на стороне Украины. Однако в этом году заморозки в первой половине октября уже ставят под вопрос план сохранить газ и деньги. Является ли задержка начала отопительного сезона попыткой экономить? Прямым текстом представители власти об этом не говорят. Официальная версия – к подключению все готово, но повсеместный старт отопления еще не на повестке дня.

Олег Синегубов, начальник ХОВА

+8 среднесуточная в течение трех суток. Это общие правила для включения отопления. Конечно, в приоритете это социальная инфраструктура, детские сады, школы, больницы. То есть мы их выводим за рамки, за скобки. И далее в отношении бытовых потребителей мы ориентируемся, как и в прошлом году, на 1 ноября.

Именно эта дата – 1 ноября – стала поводом писать развернутые опровержения сразу для двух украинских министерств. Дата всплыла в постановлении Кабинета министров. Ряд СМИ и Telegram-каналов трактовали текст документа как решение сократить сроки отопительного сезона на месяц. А именно – до периода с 1 ноября по 31 марта. В Минэнерго заявили: постановление не имеет никакого отношения к фактическому запуску отопления в домах. Сезон начнется планово – с учетом среднесуточной температуры. В Минрегионе настаивали на том же. В Харькове 17 октября мэрия сообщила: начали подключать роддомы «по заявкам», согрелись батареи в некоторых больницах. А в подземных школах температуру обеспечивали с помощью систем вентиляции и кондиционирования. Однако вопрос, когда же станут теплыми батареи в домах, остался едва ли не самым популярным в местных соцсетях. И ответ властей на него пока не содержал конкретики.

Олег Синегубов, начальник ХОВА

— Но до начала ноября не стоит рассчитывать?

— Вам уже холодно что ли?

— Некоторым холодно, нам об этом пишут.

— Держитесь.

По графику предварительного прогноза погоды, который составляет Укргидрометцентр, уже начиная с понедельника, 20 октября, больше не приходится рассчитывать на среднесуточные температуры выше +8. Поэтому уже в ближайшие дни станет ясно: придется ли держаться до «соответствующих погодных условий» или все же до заветного 1 ноября.

