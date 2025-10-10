«Удары были»: ожидать ли проблемы с газом на Харьковщине зимой
О ситуации с газовой инфраструктурой в Харьковской области рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.
«По поводу газа, конечно, Полтавская и Харьковская области для национальной системы газодобычи являются ключевыми. И любые удары по системе имеют тяжелые последствия. Поэтому без деталей, однако, наши работники работают над ликвидацией последствий. Удары были, повреждения есть, дальше работаем», — отметил глава ХОВА.
Напомним, в ночь на 3 октября по объектам Нефтегаза на Харьковщине и Полтавщине россияне выпустили 35 ракет, существенное количество из них – баллистические, и 60 дронов. Эту атаку в НАК «Нефтогаз Украины» тогда назвали самой массированной с начала полномасштабной войны.
На вопрос: «Ждать ли жителям региона какие-либо ограничения по поставкам газа этой зимой?», Синегубов ответил так:
«Очень сложно прогнозировать и отвечать на этот вопрос потому, что ситуация может измениться буквально через минуту. Мы делаем все возможное, во-первых, чтобы давление в газовых сетях, прежде всего, у бытовых потребителей было стабильным. Пока так оно есть. Дальше будем смотреть», — сказал глава ХОВА.
Отметим, накануне, 9 октября, издание Bloomberg сообщило, что из-за массированных атак РФ 3 октября по Харьковской и Полтавской областях Украина потеряла около 60% внутренней добычи природного газа.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, газ, Олег Синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Удары были»: ожидать ли проблемы с газом на Харьковщине зимой»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 октября 2025 в 13:45;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации с газовой инфраструктурой в Харьковской области рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.".