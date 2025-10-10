Live
«Удары были»: ожидать ли проблемы с газом на Харьковщине зимой

Общество 13:45   10.10.2025
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
«Удары были»: ожидать ли проблемы с газом на Харьковщине зимой

О ситуации с газовой инфраструктурой в Харьковской области рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.

«По поводу газа, конечно, Полтавская и Харьковская области для национальной системы газодобычи являются ключевыми. И любые удары по системе имеют тяжелые последствия. Поэтому без деталей, однако, наши работники работают над ликвидацией последствий. Удары были, повреждения есть, дальше работаем», — отметил глава ХОВА.

Напомним, в ночь на 3 октября по объектам Нефтегаза на Харьковщине и Полтавщине россияне выпустили 35 ракет, существенное количество из них – баллистические, и 60 дронов. Эту атаку в НАК «Нефтогаз Украины» тогда назвали самой массированной с начала полномасштабной войны.

На вопрос: «Ждать ли жителям региона какие-либо ограничения по поставкам газа этой зимой?», Синегубов ответил так:

«Очень сложно прогнозировать и отвечать на этот вопрос потому, что ситуация может измениться буквально через минуту. Мы делаем все возможное, во-первых, чтобы давление в газовых сетях, прежде всего, у бытовых потребителей было стабильным. Пока так оно есть. Дальше будем смотреть», — сказал глава ХОВА.

Отметим, накануне, 9 октября, издание Bloomberg сообщило, что из-за массированных атак РФ 3 октября по Харьковской и Полтавской областях Украина потеряла около 60% внутренней добычи природного газа.

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
