«Удари були»: чи очікувати проблеми з газом на Харківщині взимку
Про ситуацію із газовою інфраструктурою на Харківщині розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.
«З приводу газу, звичайно, що Полтавська і Харківська області для національної системи газовидобутку, являються ключовими. І будь-які удари по системі мають досить тяжкі і важкі наслідки. Тому без деталей, однак, наші працівники працюють над ліквідацією наслідків. Удари були, пошкодження є, далі працюємо», – зазначив голова ХОВА.
Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня по об’єктах Нафтогазу на Харківщині та Полтавщині росіяни випустили 35 ракет, суттєва кількість з них – балістичні, і 60 дронів. Цю атаку у НАК «Нафтогаз України» тоді назвали наймасованішою від початку повномасштабної війни.
На питання: «Чи очікувати жителям регіону якісь обмеження із постачанням газу цієї зими?», Синєгубов відповів так:
«Дуже важко прогнозувати і відповідати на це питання тому, що ситуація може змінитися буквально через хвилину. Ми робимо все можливе, по-перше, щоб тиск в газових мережах, перш за все у побутових споживачів був стабільним. Поки що так воно є. Далі будемо дивитися», – сказав голова ХОВА.
Зазначимо, напередодні, 9 жовтня, видання «Bloomberg» повідомило, що через масовані атаки РФ 3 жовтня по Харківській та Полтавській областях Україна втратила близько 60% внутрішнього видобутку природного газу.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, газ, Олег Синегубов, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Удари були»: чи очікувати проблеми з газом на Харківщині взимку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2025 в 13:45;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію із газовою інфраструктурою на Харківщині розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.".