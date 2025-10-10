«Удари були»: чи очікувати проблеми з газом на Харківщині взимку

Про ситуацію із газовою інфраструктурою на Харківщині розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

«З приводу газу, звичайно, що Полтавська і Харківська області для національної системи газовидобутку, являються ключовими. І будь-які удари по системі мають досить тяжкі і важкі наслідки. Тому без деталей, однак, наші працівники працюють над ліквідацією наслідків. Удари були, пошкодження є, далі працюємо», – зазначив голова ХОВА.

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня по об’єктах Нафтогазу на Харківщині та Полтавщині росіяни випустили 35 ракет, суттєва кількість з них – балістичні, і 60 дронів. Цю атаку у НАК «Нафтогаз України» тоді назвали наймасованішою від початку повномасштабної війни.

На питання: «Чи очікувати жителям регіону якісь обмеження із постачанням газу цієї зими?», Синєгубов відповів так:

«Дуже важко прогнозувати і відповідати на це питання тому, що ситуація може змінитися буквально через хвилину. Ми робимо все можливе, по-перше, щоб тиск в газових мережах, перш за все у побутових споживачів був стабільним. Поки що так воно є. Далі будемо дивитися», – сказав голова ХОВА.

Зазначимо, напередодні, 9 жовтня, видання «Bloomberg» повідомило, що через масовані атаки РФ 3 жовтня по Харківській та Полтавській областях Україна втратила близько 60% внутрішнього видобутку природного газу.