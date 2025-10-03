Наймасштабніша атака на газову інфраструктуру: під ударом і Харківщина
У ніч на 3 жовтня по об’єктах Нафтогазу на Харківщині та Полтавщині росіяни випустили 35 ракет, суттєва кількість з них – балістичні, і 60 дронів.
«Ворог здійснив найбільшу масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру від початку повномасштабної війни», – повідомляє НАК «Нафтогаз України».
«Частину вдалося збити. На жаль, не всі. Внаслідок цієї атаки, значна кількість наших обʼєктів пошкоджена. Частина руйнувань – критичні. Черговий прояв російської підлості, націлений виключно на те, щоб зірвати опалювальний сезон і позбавити нас можливості опалювати будинки українців взимку», – зазначив голова очільник компанії Сергій Корецький.
Наразі на місцях «прильотів» працюють фахівці Нафтогазу, ДСНС та інші аварійні служби.
«Триває ліквідація наслідків удару. Працюємо з партнерами України, щоб реагування на цей удар та його вплив на загальну ситуацію було оперативним та достатнім. Терор ніде не має досягати своєї мети», – підкреслили у компанії.
Зазначимо, у Повітряних силах ЗСУ інформували, що вночі ворог застосував по Україні 416 повітряних цілей. Зокрема, 381 «шахед», сім балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, 21 крилату ракету Іскандер-К та сім керованих авіаракет.
«Основний напрямок удару – об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області», – йдеться у повідомленні.
Попередньо, збито/подавлено 320 ворожих повітряних цілей.
