Live
  • Пт 03.10.2025
  • Харків  +17°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

Наймасштабніша атака на газову інфраструктуру: під ударом і Харківщина

Події 14:45   03.10.2025
Вікторія Яковенко
Наймасштабніша атака на газову інфраструктуру: під ударом і Харківщина Фото: НАК “Нафтогаз України”

У ніч на 3 жовтня по об’єктах Нафтогазу на Харківщині та Полтавщині росіяни випустили 35 ракет, суттєва кількість з них – балістичні, і 60 дронів.

«Ворог здійснив найбільшу масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру від початку повномасштабної війни», – повідомляє НАК «Нафтогаз України».

«Частину вдалося збити. На жаль, не всі. Внаслідок цієї атаки, значна кількість наших обʼєктів пошкоджена. Частина руйнувань – критичні. Черговий прояв російської підлості, націлений виключно на те, щоб зірвати опалювальний сезон і позбавити нас можливості опалювати будинки українців взимку», – зазначив голова очільник компанії Сергій Корецький.

Наразі на місцях «прильотів» працюють фахівці Нафтогазу, ДСНС та інші аварійні служби.

«Триває ліквідація наслідків удару. Працюємо з партнерами України, щоб реагування на цей удар та його вплив на загальну ситуацію було оперативним та достатнім. Терор ніде не має досягати своєї мети», – підкреслили у компанії.

Зазначимо, у Повітряних силах ЗСУ інформували, що вночі ворог застосував по Україні 416 повітряних цілей. Зокрема, 381 «шахед», сім балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, 21 крилату ракету Іскандер-К та сім керованих авіаракет.

«Основний напрямок удару – об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області», – йдеться у повідомленні.

Попередньо, збито/подавлено 320 ворожих повітряних цілей.

Читайте також: Чи почали виїжджати люди з Харкова та області перед зимою – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
До кінця доби в Харкові та області буде небезпечно – попередження синоптиків
До кінця доби в Харкові та області буде небезпечно – попередження синоптиків
03.10.2025, 15:17
Наймасштабніша атака на газову інфраструктуру: під ударом і Харківщина
Наймасштабніша атака на газову інфраструктуру: під ударом і Харківщина
03.10.2025, 14:45
Чи почали виїжджати люди з Харкова та області перед зимою – Синєгубов
Чи почали виїжджати люди з Харкова та області перед зимою – Синєгубов
03.10.2025, 13:51
Новини Харкова – головне 3 жовтня: вбиті свині, атака на об’єкти Нафтогазу
Новини Харкова – головне 3 жовтня: вбиті свині, атака на об’єкти Нафтогазу
03.10.2025, 14:49
Харківщина – серед антилідерів: скільки ФОПів закрилися з початку року
Харківщина – серед антилідерів: скільки ФОПів закрилися з початку року
03.10.2025, 13:19
Козуля потрапила у «пастку» на Харківщині, тварину врятували військові (відео)
Козуля потрапила у «пастку» на Харківщині, тварину врятували військові (відео)
03.10.2025, 12:32

Новини за темою:

24.09.2025
Денні нальоти «шахедів» на великі міста: навіщо РФ змінила тактику (відео)
24.09.2025
Де точилися бої на Харківщині, повідомили в Генштабі ЗСУ
22.09.2025
Вибух чули у Харкові: Синєгубов уточнив, де вдарила ракета (доповнено)
10.09.2025
Росія повинна відчути, що війну не можна розширювати – Зеленський
10.09.2025
Росія атакувала Польщу БпЛА: Туск поінформував НАТО


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Наймасштабніша атака на газову інфраструктуру: під ударом і Харківщина»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2025 в 14:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч на 3 жовтня по об’єктах Нафтогазу на Харківщині та Полтавщині росіяни випустили 35 ракет, суттєва кількість з них – балістичні, і 60 дронів.".