Чи почали виїжджати люди з Харкова та області перед зимою – Синєгубов

Відтоку населення з Харківщини наразі не спостерігають, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ми пройшли 2022-2023 роки. Коли люди у нас виїжджали масовано. З двохмільйонного міста у нас залишилось 200-300 тисяч населення. Це був найважчий період в нашому місті. Після того люди поверталися, частина знову виїжджала. І ось наразі у нас сконцентрувалися 1 мільйон 200 тисяч – це Харків, плюс 500 тисяч – це область. Це ті люди, які вже не виїжджають, залишаються на місцях попри будь-які виклики», – зазначив голова ХОВА.

Він також акцентує, що підготовка регіону до опалювального сезону йде за планом.

«Декілька днів тому було атаковане одне з основних наших енергетичних підприємств. Усуваємо наслідки оперативно, і працюємо 24/7, щоб підготувати наш регіон до сталого проходження опалювального сезону. Однак, як ворог вже демонструє він буде для нас найважчим», – вважає Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”