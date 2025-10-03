Live
  • Пт 03.10.2025
  • Харків  +16°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

Чи почали виїжджати люди з Харкова та області перед зимою – Синєгубов

Записано 13:51   03.10.2025
Вікторія Яковенко
Чи почали виїжджати люди з Харкова та області перед зимою – Синєгубов Скриншот

Відтоку населення з Харківщини наразі не спостерігають, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ми пройшли 2022-2023 роки. Коли люди у нас виїжджали масовано. З двохмільйонного міста у нас залишилось 200-300 тисяч населення. Це був найважчий період в нашому місті. Після того люди поверталися, частина знову виїжджала. І ось наразі у нас сконцентрувалися 1 мільйон 200 тисяч – це Харків, плюс 500 тисяч  – це область. Це ті люди, які вже не виїжджають, залишаються на місцях попри будь-які виклики», – зазначив голова ХОВА.

Він також акцентує, що підготовка регіону до опалювального сезону йде за планом.

«Декілька днів тому було атаковане одне з основних наших енергетичних підприємств. Усуваємо наслідки оперативно, і працюємо 24/7, щоб підготувати наш регіон до сталого проходження опалювального сезону. Однак, як ворог вже демонструє він буде для нас найважчим», – вважає Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: Що впроваджують на Харківщині перед початком опалювального сезону – ОВА

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Евакуація – єдиний вихід» – Синєгубов про життя в Куп’янську (відео)
«Евакуація – єдиний вихід» – Синєгубов про життя в Куп’янську (відео)
03.10.2025, 14:19
Харківщина – серед антилідерів: скільки ФОПів закрилися з початку року
Харківщина – серед антилідерів: скільки ФОПів закрилися з початку року
03.10.2025, 13:19
Чи почали виїжджати люди з Харкова та області перед зимою – Синєгубов
Чи почали виїжджати люди з Харкова та області перед зимою – Синєгубов
03.10.2025, 13:51
Козуля потрапила у «пастку» на Харківщині, тварину врятували військові (відео)
Козуля потрапила у «пастку» на Харківщині, тварину врятували військові (відео)
03.10.2025, 12:32
Новини Харкова – головне 3 жовтня: ЗС РФ просунулися на півночі, поранені
Новини Харкова – головне 3 жовтня: ЗС РФ просунулися на півночі, поранені
03.10.2025, 13:23
Що впроваджують на Харківщині перед початком опалювального сезону – ОВА
Що впроваджують на Харківщині перед початком опалювального сезону – ОВА
03.10.2025, 12:04

Новини за темою:

29.09.2025
Центральний парк Харкова готується до морозів: що роблять (фото)
28.09.2025
Ризикують замерзнути: жителі Куп’янська будуть без тепла цієї зими – МВА
27.09.2025
Стартував «сезон БпЛА» у Харкові, прогнози на зиму – огляд фронту
25.09.2025
Харкову варто особливу готуватися до проблем з електрикою взимку – Попенко
17.09.2025
Чи переживе Харків зиму: інтерв’ю директора Центру досліджень енергетики


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Чи почали виїжджати люди з Харкова та області перед зимою – Синєгубов»; з категорії Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2025 в 13:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відтоку населення з Харківщини наразі не спостерігають, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".