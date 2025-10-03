Чи почали виїжджати люди з Харкова та області перед зимою – Синєгубов
Відтоку населення з Харківщини наразі не спостерігають, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Ми пройшли 2022-2023 роки. Коли люди у нас виїжджали масовано. З двохмільйонного міста у нас залишилось 200-300 тисяч населення. Це був найважчий період в нашому місті. Після того люди поверталися, частина знову виїжджала. І ось наразі у нас сконцентрувалися 1 мільйон 200 тисяч – це Харків, плюс 500 тисяч – це область. Це ті люди, які вже не виїжджають, залишаються на місцях попри будь-які виклики», – зазначив голова ХОВА.
Він також акцентує, що підготовка регіону до опалювального сезону йде за планом.
«Декілька днів тому було атаковане одне з основних наших енергетичних підприємств. Усуваємо наслідки оперативно, і працюємо 24/7, щоб підготувати наш регіон до сталого проходження опалювального сезону. Однак, як ворог вже демонструє він буде для нас найважчим», – вважає Синєгубов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: Що впроваджують на Харківщині перед початком опалювального сезону – ОВА
- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2025 в 13:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко