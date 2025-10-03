Выезжают ли люди из Харькова и области перед зимой – Синегубов
Оттока населения с Харьковщины пока не наблюдается, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Мы прошли 2022–2023 годы. Когда люди у нас выезжали массированно. Из двухмиллионного города у нас осталось 200-300 тысяч населения. Это был самый трудный период в нашем городе. После того люди возвращались, часть снова выезжала. И вот сейчас у нас сконцентрировались 1 миллион 200 тысяч – это Харьков, плюс 500 тысяч – это область. Это те люди, которые уже не выезжают, остаются на местах, несмотря на любые вызовы», — отметил глава ХОВА.
Он также акцентирует, что подготовка региона к отопительному сезону идет по плану.
«Несколько дней назад было атаковано одно из основных наших энергетических предприятий. Устраняем последствия оперативно, и работаем 24/7, чтобы подготовить наш регион к постоянному прохождению отопительного сезона. Однако, как враг уже демонстрирует, он будет для нас самый тяжелый», — считает Синегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: Что внедряют на Харьковщине перед началом отопительного сезона – ОВА
Категории: Записано, Харьков; Теги: зима, новости Харькова, Олег Синегубов, отопительний сезон;
