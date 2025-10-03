Что внедряют на Харьковщине перед началом отопительного сезона – ОВА
На заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС обсудили подготовку к отопительному сезону, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
По его словам, ключевым приоритетом остается бесперебойное обеспечение жителей региона всеми коммуникациями.
«Мы четко осознаем все вызовы», — констатирует Синегубов.
Он добавил, что внедряют когенерационные установки и модульные котельные, чтобы повысить энергонезависимость.
«Следующий шаг – разработка проектов по установке солнечных панелей с аккумуляторными батареями для учебных заведений и здравоохранения», — отметил глава ХОВА.
Ранее МГ «Объектив» сообщала о том, как Харьков готовится к зиме. В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов отмечал, что харьковчане уже ощутили первые последствия вражеских атак на энергетику, вспоминая недавний обстрел в Холодногорском районе. Тогда без света остались десятки человек. «Действительно мы работаем, работаем практически круглосуточно для того, чтобы запитывать город, чтобы работал общественный транспорт, чтобы инфраструктура города работала», — говорил Терехов.
