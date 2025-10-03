Що впроваджують на Харківщині перед початком опалювального сезону – ОВА

На засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС обговорили підготовку до опалювального сезону, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ключовим пріоритетом залишається безперебійне забезпечення жителів регіону усіма комунікаціями.

«Ми чітко усвідомлюємо всі виклики», – констатує Синєгубов.

Він додав: впроваджують когенераційні установки та модульні котельні, щоб підвищити енергонезалежність.

«Наступний крок – розробка проєктів з установки сонячних панелей з акумуляторними батареями для закладів освіти та охорони здоровʼя», – зазначив голова ХОВА.

Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла про те як Харків готується до зими. В етері нацмарафону мер Ігор Терехов зазначав, що харків’яни вже відчули перші наслідки ворожих атак на енергетику, згадуючи нещодавній обстріл у Холодногірському районі. Тоді без світла залишились десятки людей. «Дійсно ми працюємо, працюємо практично цілодобово для того, щоб заживлювати місто, щоб працював громадський транспорт, щоб інфраструктура міста працювала», – казав Терехов.