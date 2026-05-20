Антидронових сіток буде більше: де ще планують вкрити ними дороги Харківщини
Про облаштування доріг Харківщини антидроновими сітками розповів в ефірі телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Антидронові сітки на автодорогах – це виклик, який чиновники ХОВА планують здолати. Тому що від цього залежить безпека людей.
«І дуже важливо їх облаштовувати. У нас є плани – це сотні кілометрів, фактично тисячі зробили вже. З’являються нові маршрути і на півночі нашої території, і на північно-східному напрямку, на Вовчанському напрямку, на Куп’янському й Ізюмському напрямках. Ми маємо забезпечити логістику, безпеку цивільних під час евакуації», – розповів Синєгубов.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: антидроновые сетки, Олег Синегубов, хова;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2026 в 19:30;