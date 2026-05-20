Антидроновых сеток станет больше: где планируют укрыть ими дороги Харьковщины
Об обустройстве дорог Харьковщины антидроновыми сетками рассказал в эфире телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.
Антидроновые сетки на автодорогах – это вызов, который чиновники ХОВА планируют одолеть. Потому что от этого зависит безопасность людей, заявил Синегубов.
«И очень важно их обустраивать. У нас есть планы – это сотни километров, фактически тысячи уже сделали. Появляются новые маршруты и на севере нашей территории, и на северо-восточном направлении, на Волчанском направлении, на Купянском и Изюмском направлениях. Мы должны обеспечить логистику, безопасность гражданских во время эвакуации», – рассказал Синегубов.
Категории: Общество, Харьков; Теги: антидроновые сетки, Олег Синегубов, хова;
Дата публикации материала: 20 мая 2026 в 19:30;