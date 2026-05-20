Антидроновых сеток станет больше: где планируют укрыть ими дороги Харьковщины

Об обустройстве дорог Харьковщины антидроновыми сетками рассказал в эфире телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

Антидроновые сетки на автодорогах – это вызов, который чиновники ХОВА планируют одолеть. Потому что от этого зависит безопасность людей, заявил Синегубов.

«И очень важно их обустраивать. У нас есть планы – это сотни километров, фактически тысячи уже сделали. Появляются новые маршруты и на севере нашей территории, и на северо-восточном направлении, на Волчанском направлении, на Купянском и Изюмском направлениях. Мы должны обеспечить логистику, безопасность гражданских во время эвакуации», – рассказал Синегубов.