Антидроновых сеток станет больше: где планируют укрыть ими дороги Харьковщины

Общество 19:30   20.05.2026
Оксана Якушко
Об обустройстве дорог Харьковщины антидроновыми сетками рассказал в эфире телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

Антидроновые сетки на автодорогах – это вызов, который чиновники ХОВА планируют одолеть. Потому что от этого зависит безопасность людей, заявил Синегубов.

«И очень важно их обустраивать. У нас есть планы – это сотни километров, фактически тысячи уже сделали. Появляются новые маршруты и на севере нашей территории, и на северо-восточном направлении, на Волчанском направлении, на Купянском и Изюмском направлениях. Мы должны обеспечить логистику, безопасность гражданских во время эвакуации», – рассказал Синегубов.

Читайте также: Центр Харькова заполонили выпускники: репетируют школьный вальс (видео)

  • • Дата публикации материала: 20 мая 2026 в 19:30;

