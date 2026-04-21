Тактика обстрелов несколько изменилась, констатировал Синегубов
НАчальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что тактика обстрелов Харьковщины в последнее время стала другой – теперь регион чаще переживает не массированные обстрелы – оккупанты периодически бьют дронами в течение всего дня.
Чаще всего по региону бьют БпЛА «Молния» и «Шахеды».
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
«Один, два, три в течение одного часа. Сейчас в течение недели, пожалуй, даже двух враг постоянно атакует населенный пункт Богодухов, север нашей территории, по тому направлению, что, в принципе, усложняет и передвижение наших гражданских людей. И это прямая опасность, потому что враг не различает – это военная техника, гражданские автомобили, автомобили экстренной скорой медицинской помощи. То есть, все это для него – цели. Поэтому, конечно, и усиливаем работу по установке антидроновых сеток, ну и других видов защиты», – добавил Синегубов.
Читайте также: РФ атаковала админздание в Харькове – что известно (дополнено)
- Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 10:49;
- Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 10:49;