Тактика обстрілів дещо змінилася, констатував Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що тактика обстрілів Харківщини останнім часом стала іншою – тепер регіон частіше переживає не масовані обстріли – окупанти періодично б’ють дронами протягом усього дня.

Найчастіше по регіону б’ють БпЛА “Молния” та “Шахеди”.

“Один, два, три протягом однієї години. Зараз протягом тижня, мабуть, двох, ворог постійно атакує населений пункт Богодухів, північ нашої території, по тому напрямку, що, в принципі, ускладнює і пересування наших цивільних людей. І це пряма небезпека, тому що ворог не розрізняє, чи це військова техніка, чи це цивільні автомобілі, чи це автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги. Тобто, все це для нього є цілі. Тому, звичайно, і посилюємо роботу щодо встановлення антидронових сіток, ну і інших видів захисту, фактично”, – додав Синєгубов.