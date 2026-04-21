Тактика обстрілів дещо змінилася, констатував Синєгубов

Записано 10:49   21.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що тактика обстрілів Харківщини останнім часом стала іншою – тепер регіон частіше переживає не масовані обстріли – окупанти періодично б’ють дронами протягом усього дня. 

Найчастіше по регіону б’ють БпЛА “Молния” та “Шахеди”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Один, два, три протягом однієї години. Зараз протягом тижня, мабуть, двох, ворог постійно атакує населений пункт Богодухів, північ нашої території, по тому напрямку, що, в принципі, ускладнює і пересування наших цивільних людей. І це пряма небезпека, тому що ворог не розрізняє, чи це військова техніка, чи це цивільні автомобілі, чи це автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги. Тобто, все це для нього є цілі. Тому, звичайно, і посилюємо роботу щодо встановлення антидронових сіток, ну і інших видів захисту, фактично”, – додав Синєгубов.

Якщо вам цікава новина: «Тактика обстрілів дещо змінилася, констатував Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що тактика обстрілів Харківщини останнім часом стала іншою".