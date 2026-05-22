Новую подземную школу открыли на Харьковщине: сколько детей там будут учиться

Общество 12:11   22.05.2026
Виктория Яковенко
Подземную школу открыли в Савинцах на базе местного лицея. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что это учебное заведение — единственное в громаде, которое не было разрушено в результате боевых действий.

«В Савинской громаде осталось только одно учебное заведение. Аккумулировали все силы и педагогические кадры. Все собрались именно здесь, ни один человек не потерял работу, и педагогический коллектив насчитывает 55 человек», – рассказал директор Савинского лицея Геннадий Клюев.

По данным ХОВА, в безопасном пространстве в смешанном формате будут обучаться 350 учеников. Всего укрытие рассчитано более чем на 400 человек.

«Пространство оснащено всем необходимым для комфортного и безопасного обучения: современными системами водоснабжения и водоотведения, вентиляцией, отоплением. Классы оснащены мультимедийным оборудованием и учебными материалами. Чтобы образовательный процесс не останавливался даже во время длительных отключений света, заведение снабдили генератором мощностью 160 кВт», — подчеркнул Синегубов.

Кроме того, в подземной школе уделили внимание безбарьерности — обустроили тактильное покрытие, перила, таблицы со шрифтом Брайля и лифты.

«Для учеников и учителей из отдаленных населенных пунктов организовали подвоз школьными автобусами», — отметил глава ХОВА.

Синегубов добавил, что сейчас в регионе уже работают 23 подземные школы, еще 13 — строят.

