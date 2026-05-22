Новую подземную школу открыли на Харьковщине: сколько детей там будут учиться
Подземную школу открыли в Савинцах на базе местного лицея. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что это учебное заведение — единственное в громаде, которое не было разрушено в результате боевых действий.
«В Савинской громаде осталось только одно учебное заведение. Аккумулировали все силы и педагогические кадры. Все собрались именно здесь, ни один человек не потерял работу, и педагогический коллектив насчитывает 55 человек», – рассказал директор Савинского лицея Геннадий Клюев.
Видео: Олег Синегубов
По данным ХОВА, в безопасном пространстве в смешанном формате будут обучаться 350 учеников. Всего укрытие рассчитано более чем на 400 человек.
«Пространство оснащено всем необходимым для комфортного и безопасного обучения: современными системами водоснабжения и водоотведения, вентиляцией, отоплением. Классы оснащены мультимедийным оборудованием и учебными материалами. Чтобы образовательный процесс не останавливался даже во время длительных отключений света, заведение снабдили генератором мощностью 160 кВт», — подчеркнул Синегубов.
Кроме того, в подземной школе уделили внимание безбарьерности — обустроили тактильное покрытие, перила, таблицы со шрифтом Брайля и лифты.
«Для учеников и учителей из отдаленных населенных пунктов организовали подвоз школьными автобусами», — отметил глава ХОВА.
Синегубов добавил, что сейчас в регионе уже работают 23 подземные школы, еще 13 — строят.
Читайте также: Центр Харькова заполонили выпускники: репетируют школьный вальс (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Олег Синегубов, подземная школа, Савинцы, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новую подземную школу открыли на Харьковщине: сколько детей там будут учиться», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 мая 2026 в 12:11;