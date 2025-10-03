Где чаще всего покупают недвижимость по программе «єВідновлення» – данные ХОВА
По данным начальника ХОВА Олега Синегубов, в 39 громадах Харьковщины сформировали 7 861 сертификатов на сумму более 10,4 миллиарда гривен для получения компенсации за разрушенное жилье.
Уже использованы более 5 530 сертификатов на сумму почти восемь миллиардов.
«Получатели компенсаций с использованием жилищных сертификатов приобрели 3702 объекта недвижимости на территории Харьковской области — 3048 квартир и 654 частных домов», – передают в ХОВА.
Наибольшее количество жилья покупали в Харькове, Изюмской и Балаклейской громадах.
«Харьковская ОВА продолжает координировать работу профильных комиссий, чтобы жители региона оперативно получали компенсации за поврежденное или разрушенное жилье. Получатели компенсации сообщили о завершении восстановительных работ в 5 198 квартирах и 5 280 частных домах. Мы поддерживаем связь с Офисом Президента Украины, Правительством и профильными министерствами по вопросу полноценного финансирования программы в области», – отметил Синегубов.
За все время реализации программы «єВідновлення» люди подали 60 674 заявлений на получение денежной компенсации за разрушенное жилье. Чаще всего обращались жители Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.
Уже получили необходимые средства 39 395 заявителей. Общая сумма выплат – более 3,9 миллиарда гривен.
Читайте также: Строительство онкоцентра в Харькове за 3 млрд: Синегубов рассказал детали 📹
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: єВідвнолення, відновлення, восстановление, синегубов, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Где чаще всего покупают недвижимость по программе «єВідновлення» – данные ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 октября 2025 в 10:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным начальника ХОВА Олега Синегубов, в 39 громадах Харьковщины сформировали 7 861 сертификатов.".