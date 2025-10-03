Live
Где чаще всего покупают недвижимость по программе «єВідновлення» – данные ХОВА

Общество 10:50   03.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Где чаще всего покупают недвижимость по программе «єВідновлення» – данные ХОВА

По данным начальника ХОВА Олега Синегубов, в 39 громадах Харьковщины сформировали 7 861 сертификатов на сумму более 10,4 миллиарда гривен для получения компенсации за разрушенное жилье. 

Уже использованы более 5 530 сертификатов на сумму почти восемь миллиардов.

«Получатели компенсаций с использованием жилищных сертификатов приобрели 3702 объекта недвижимости на территории Харьковской области — 3048 квартир и 654 частных домов», – передают в ХОВА.

Наибольшее количество жилья покупали в Харькове, Изюмской и Балаклейской громадах.

«Харьковская ОВА продолжает координировать работу профильных комиссий, чтобы жители региона оперативно получали компенсации за поврежденное или разрушенное жилье. Получатели компенсации сообщили о завершении восстановительных работ в 5 198 квартирах и 5 280 частных домах. Мы поддерживаем связь с Офисом Президента Украины, Правительством и профильными министерствами по вопросу полноценного финансирования программы в области», – отметил Синегубов.

За все время реализации программы «єВідновлення» люди подали 60 674 заявлений на получение денежной компенсации за разрушенное жилье. Чаще всего обращались жители Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.

Уже получили необходимые средства 39 395 заявителей. Общая сумма выплат – более 3,9 миллиарда гривен.

Строительство онкоцентра в Харькове за 3 млрд: Синегубов рассказал детали 📹

Автор: Николь Костенко-Лагутина
