Погиб полковник полиции, получивший ранения после удара по Харькову 1 ноября

22 января остановилось сердце полковника полиции Игоря Иванчишина, сообщил бывший глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Тимошко отметил, что Иванчишин получил ранение 1 ноября в прошлом году и все это время врачи боролись за его жизнь.

«Я увидел его первого, когда 24.02.2022 в 13:30 вошел в главу полиции, и видел его за пару часов до удара рашистов. Все время полномасштабного вторжения он был вместе с нами и отдавал всего себя ради людей. Для меня было Честью работать и дружить с ним. Выражаю искренние соболезнования родным Игоря Иванчишина», — написал Тимошко.

4 ноября Владимир Тимошко сообщал журналистам, что в результате удара РФ Игорь Иванчишин потерял 3,5 литра крови, передает «Укринформ». У него были тяжелые травмы ног, туловища, лица и переломы.

Напомним, 1 ноября 2024 года около 16:00 по Харькову ударили ракеты С-300. Удар пришелся по месту дислокации Нацполиции. Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, еще около 40 полицейских и четверо гражданских получили ранения. Позже в больнице погиб майор полиции Александр Ковтун.