Самая масштабная атака на газовую инфраструктуру: под ударом и Харьковщина

В ночь на 3 октября по объектам Нафтогаза на Харьковщине и Полтавщине россияне выпустили 35 ракет, существенное количество из них – баллистические, и 60 дронов.

«Враг совершил самую большую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру с начала полномасштабной войны», — сообщает НАК «Нафтогаз Украины».

«Часть удалось сбить. К сожалению, не все. В результате этой атаки значительное количество наших объектов повреждено. Часть разрушений – критические. Очередное проявление российской подлости, нацеленное исключительно на то, чтобы сорвать отопительный сезон и лишить нас возможности отапливать дома украинцев зимой», — отметил глава главы компании Сергей Корецкий.

Сейчас на местах «прилетов» работают специалисты Нафтогаза, ГСЧС и другие аварийные службы.

«Продолжается ликвидация последствий удара. Работаем с партнерами Украины, чтобы реагирование на этот удар и его влияние на общую ситуацию было оперативным и достаточным. Террор нигде не должен добиваться своей цели», — подчеркнули в компании.

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ информировали, что ночью враг применил по Украине 416 воздушных целей. В частности, 381 «Шахед», семь баллистических ракет Искандер-М/KN-23, 21 крылатую ракету Искандер-К и семь управляемых авиаракет.

«Основное направление удара – объекты критической инфраструктуры (энергетического сектора) в Харьковской и Полтавской областях. Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области», — говорится в сообщении.

Предварительно сбито/подавлено 320 вражеских воздушных целей.