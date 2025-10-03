Самая масштабная атака на газовую инфраструктуру: под ударом и Харьковщина
В ночь на 3 октября по объектам Нафтогаза на Харьковщине и Полтавщине россияне выпустили 35 ракет, существенное количество из них – баллистические, и 60 дронов.
«Враг совершил самую большую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру с начала полномасштабной войны», — сообщает НАК «Нафтогаз Украины».
«Часть удалось сбить. К сожалению, не все. В результате этой атаки значительное количество наших объектов повреждено. Часть разрушений – критические. Очередное проявление российской подлости, нацеленное исключительно на то, чтобы сорвать отопительный сезон и лишить нас возможности отапливать дома украинцев зимой», — отметил глава главы компании Сергей Корецкий.
Сейчас на местах «прилетов» работают специалисты Нафтогаза, ГСЧС и другие аварийные службы.
«Продолжается ликвидация последствий удара. Работаем с партнерами Украины, чтобы реагирование на этот удар и его влияние на общую ситуацию было оперативным и достаточным. Террор нигде не должен добиваться своей цели», — подчеркнули в компании.
Отметим, что в Воздушных силах ВСУ информировали, что ночью враг применил по Украине 416 воздушных целей. В частности, 381 «Шахед», семь баллистических ракет Искандер-М/KN-23, 21 крылатую ракету Искандер-К и семь управляемых авиаракет.
«Основное направление удара – объекты критической инфраструктуры (энергетического сектора) в Харьковской и Полтавской областях. Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области», — говорится в сообщении.
Предварительно сбито/подавлено 320 вражеских воздушных целей.
Читайте также: Выезжают ли люди из Харькова и области перед зимой – Синегубов
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, газ, НАК «Нафтогаз Украины», харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Самая масштабная атака на газовую инфраструктуру: под ударом и Харьковщина»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 октября 2025 в 14:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 3 октября по объектам Нафтогаза на Харьковщине и Полтавщине россияне выпустили 35 ракет, существенное количество из них – баллистические, и 60 дронов.".