Live
  • Пт 10.10.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.21

«День не похож на другие»: на Купянщине накануне зафиксировали один обстрел

Общество 16:16   10.10.2025
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
«День не похож на другие»: на Купянщине накануне зафиксировали один обстрел

Накануне, 9 октября, враг обстрелял Купянщину всего один раз. Начальник РВА Андрей Канашевич предполагает, что это связано с погодными условиями.

«Вчера был очень сильный дождь, очевидно, это каким-то образом влияет на обстрелы, поэтому это такой день, который не был похож на все другие», — отметил Канашевич.

Однако говорить, что армия РФ стала меньше бить, нельзя, продолжает Канашевич.

«Что касается оперативной ситуации, она остается неизменной, враг продолжает свои атакующие действия, держим оборону. Враг обстреливает вглубь, обстреливает все громады, все восемь громад Купянского района», — сказал Канашевич.

Он также рассказал, что продолжается эвакуация. Особенно интенсивно – из пяти громад, которые расположены вдоль реки Оскол – Двуречанской, Петропавловской, Куриловской, Кондрашовской и Купянской. За 9 октября вывезли 36 человек.

Читайте также: Интервью Олега Синегубова: самая тяжелая зима, бои в Купянске и онкоцентр

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
Популярно
Электроэнергию в Харькове будут подавать по графику – мэрия
Электроэнергию в Харькове будут подавать по графику – мэрия
10.10.2025, 09:53
Новости Харькова — главное 10 октября: последствия ударов, город без света
Новости Харькова — главное 10 октября: последствия ударов, город без света
10.10.2025, 16:48
Когда в Харькове и области включат отопление. Известна ориентировочная дата
Когда в Харькове и области включат отопление. Известна ориентировочная дата
10.10.2025, 13:24
В Харькове – изменения в движении общественного транспорта: подробности
В Харькове – изменения в движении общественного транспорта: подробности
10.10.2025, 15:22
Часть Харькова осталась без света – подробности (дополнено)
Часть Харькова осталась без света – подробности (дополнено)
10.10.2025, 09:35
Шесть боев идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
Шесть боев идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
10.10.2025, 16:45

Новости по теме:

29.09.2025
Это уже такая критическая точка — Канашевич о ситуации в Купянске и эвакуации
26.09.2025
Полицейские ранены из-за удара БпЛА на Купянщине
19.09.2025
Эвакуация из Купянска существенно усложнилась: что хочет изменить РВА (видео)
16.09.2025
«Враг не имеет никаких продвижений вглубь Купянска»: комментарий Канашевича
12.09.2025
«Молния» ударила по машине на Харьковщине: ранены трое (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: ««День не похож на другие»: на Купянщине накануне зафиксировали один обстрел»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 октября 2025 в 16:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 9 октября, враг обстрелял Купянщину всего один раз. Начальник РВА Андрей Канашевич предполагает, что это связано с погодными условиями.".