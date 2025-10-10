«День не похож на другие»: на Купянщине накануне зафиксировали один обстрел
Накануне, 9 октября, враг обстрелял Купянщину всего один раз. Начальник РВА Андрей Канашевич предполагает, что это связано с погодными условиями.
«Вчера был очень сильный дождь, очевидно, это каким-то образом влияет на обстрелы, поэтому это такой день, который не был похож на все другие», — отметил Канашевич.
Однако говорить, что армия РФ стала меньше бить, нельзя, продолжает Канашевич.
«Что касается оперативной ситуации, она остается неизменной, враг продолжает свои атакующие действия, держим оборону. Враг обстреливает вглубь, обстреливает все громады, все восемь громад Купянского района», — сказал Канашевич.
Он также рассказал, что продолжается эвакуация. Особенно интенсивно – из пяти громад, которые расположены вдоль реки Оскол – Двуречанской, Петропавловской, Куриловской, Кондрашовской и Купянской. За 9 октября вывезли 36 человек.
10 октября 2025 в 16:16
