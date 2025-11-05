Сегодня на Купянщине россияне ранили пенсионера – Канашевич
О ситуации на Купянском направлении сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.
По его информации, сегодня, 5 ноября, в селе Нечволодовка Кондрашовской громады из-за обстрела 79-летний пенсионер получил минно-взрывную травму. Мужчину госпитализировали.
«4 ноября поступило сообщение, что 01 октября на улице Северная, город Купянск, в результате вражеского минометного обстрела получил ранение 57-летний мужчина. Госпитализирован в больницу. 04 ноября в селе Великий Бурлук, Великобурлукской громады, вследствие обстрела с применением БпЛА не установленного типа, произошло попадание в инфраструктурный объект. Информация о пострадавших и погибших не поступала», – передает Канашевич.
Накануне в результате удара по Купянску погибли две женщины. Им было 62 и 42 года.
«04 ноября поселок Купянск-Узловой, Купянская громада, – в результате вражеских обстрелов поврежден инфраструктурный объект. Информация о пострадавших и погибших не поступала. 04 ноября трасса Чугуев-Миловое, Шевченковская громада, в результате вражеских обстрелов поврежден автомобиль», – добавил начальник РВА.
