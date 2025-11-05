Коваленко: ситуация в Купянске улучшилась, а на севере могут быть проблемы

Военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко назвал новости из Купянска позитивными, а ситуация в Купянске, по его мнению, стабилизирована.

ВСУ уже зачищают от оккупантов правобережную часть города. Кроме того, есть понимание, сколько военных врага находится в Купянске. Все это, отметил Коваленко, не может не радовать.

«Можно сделать вывод, что стабилизационные действия были проведены успешно и в дальнейшем будет наконец проведена нейтрализация Кондрашовки, Радьковки и Голубовки как основного плацдарма для накопления российских оккупантов. Это личное мое мнение», – уточнил Коваленко.

Ситуация на Южно-Слобожанском направлении, хотя и россияне не проявляют особенно активности, – сложнее.

«Они (российские военные, – ред.) продолжают попытки расширения зон контроля южнее реки Волчья. И здесь, конечно, им способствует тот факт, что после выхода на южный берег реки Волчья, они расширили именно в лесном массиве зоны контроля и двигаются к Цегельному. То есть, сейчас здесь нет какого-то глобального прорыва, но тенденция крайне негативная, поскольку они таким образом будут иметь возможность выхода на западную окраину Волчанска», – отметил эксперт.

Видео: Oboz.ua

При этом, считает эксперт, история с повреждением Белгородской дамбы все же не смогла существенно помешать россиянам.

«Да, была усложнена их логистика, это правда, логистика там у них имела серьезные проблемы, но все же они смогли переждать этот момент разлива воды, увеличения уровня воды и соответственно продолжили свои тактического уровня продвижения. Опять же, повторюсь, не глобального значения, но уже сейчас речь идет о том, что россиян нужно стабилизировать их продвижение в районе Цегельного и, соответственно, западнее Волчанска, потому что если этого не произойдет, то проблемы будут с Волчанском и не только», – добавил аналитик.

Напомним, утром 25 октября Белгородский губернатор Гладков сообщил о повреждении дамбы Белгородского водохранилища.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяром» подтвердил, что воины Первого отдельного центра Сил беспилотных систем нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища. Операция, по словам «Мадяра» получила название «Дамба, ну ты держись, если что!».

26 октября в 16 армейском корпусе отметили, что из-за прорыва дамбы российские войска под Волчанском испытывают проблемы с логистикой.