Что не так с перемирием и куда полетят «Шахеды» — обзор фронта (видео)

Трамп считает, что облагодетельствовал Украину энергетическим перемирием, однако у экспертов – сомнения. Пассажиры в опасности. В Харьковской области идет ползучее наступление вдоль границы. О ситуации на фронте и не только – в обзоре МГ «Объектив».

Коротко о ситуации на фронте

К Волчанскому направлению приковано внимание защитников и аналитиков. Враг увеличил количество атак и продвигается на юг. Команда DeepState зарисовала красным часть карты между Волчанском и Тихим. Там россияне форсировали реку Волчья. У защитников есть проблемы из-за поврежденной логистики. На Купянщине успехов у ВС РФ нет. Это не помешало начальнику российского Генштаба Герасимову на словах «освободить» теперь уже Купянск-Узловой. Военный обозреватель Константин Машовец предполагает, что оккупанты от слов перейдут к делу. Может быть активизация под Купянском. Там получили приказ «восстановить позиции» и ликвидировать плацдарм ВСУ на левобережье Оскола. Однако сил и средств для этого захватчикам не хватает.

<br />

Бои за «буферную зону»

Бои продолжаются на приграничье Харьковщины. Россияне не отказались от идеи создать так называемую «буферную зону». В настоящее время давлению подвергается оборона в районе сел Дегтярное, Нестерное и Круглое – к северу от Великого Бурлука.

«Пехотные группы продолжают идти на нашу территорию. Идут очередные – снова умирают. Фактически, сотни погибших оккупантов, сотни раненых, которых враг продолжает как мясо использовать на этом направлении, надеясь, что удастся продавить нашу оборону и зайти более глубоко на территорию Украины», — отметил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Куда «добрый Путин» денет «Шахеды»

«Энергетическое перемирие» ворвалось в информационную сферу к концу недели. Все началось с утечек в Telegram-каналах «z-блогеров». А когда украинские источники высказали обоснованные сомнения в таких договоренностях, на сцене появился президент США Дональд Трамп. Он заявил, что имеет личное обещание от Путина – не бить по Киеву и другим городам Украины в течение недели. Когда именно началась эта неделя, Трамп не уточнил.

Но вечером 29 января на события отреагировал президент Зеленский.

«Есть сегодня заявление президента Соединенных Штатов. Ситуация сейчас ночью и на днях, реальная ситуация на наших объектах энергетики, в наших городах, это покажет», — прокомментировал Зеленский.

В ту ночь, о которой говорил президент Украины, российская баллистическая ракета ударила по складам американской компании «Филипп Моррис» в ближайшем пригороде Харькова – селе Докучаевское. Входило ли это в договоренности Трампа и Путина, точно не известно. Впрочем, украинские военные аналитики отмечают: даже если подобное энергетическое или воздушное перемирие будет настоящим, то оно поможет России, а не Украине.

«Мы действительно из-за перемирия можем прийти к тому, что для наших ПВО будет через некоторое время серьезный вызов со стороны России. Думаете, она будет производить все эти «Шахеды» исключительно для того, чтобы на них смотреть? Любое перемирие в том состоянии, в котором сейчас мы находимся, и в том состоянии, в котором находится Россия, оно как раз на пользу России, но не нам. И через некоторое время, когда Россия восстановится, накопит боекомплект, потому что нет соответствующих ресурсов, она устроит еще больший геноцид, чем сейчас», — считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

В Харьков возвращается свет

Не известно, разделяют ли украинские энергетики и гражданские власти мнение о бесполезности перемирия. Ведь повреждения системы таковы, что восстановление требует все больше и больше времени и усилий. Короткая пауза в ударах по энергетическим объектам на этой неделе уже позволила вернуть электричество людям, ожидавшим этого с минувших выходных.

«Длительные отключения по нескольким районам Харьковской области. Это связано с очень существенным повреждением нашего энергетического оборудования. Наши специалисты постоянно работали над восстановлением. И уже с 20:00 вчера (28 января — Ред.) мы обеспечили этих потребителей, которые длительное время находились без электричества. Я думаю, что ситуация в этом плане будет улучшаться», – спрогнозировал 29 января начальник управления информационной политики Харьковоблэнерго Владимир Скичко.

В Харькове периоды отключений несколько сократились. Общую картину усугубили экстренные отключения, которые применили в Украине днем ​​31 января. Однако они не были связаны с проблемами энергетики на местах – сбой был глобальным, и система уже восстанавливается.

Между тем, жители Харькова постоянно жалуются в облэнерго из-за того, что реальность не соответствует заявленным графикам.

«Для нас главное – стабилизировать саму систему, чтобы хотя бы люди понимали, по каким часам у них будет электроэнергия. Сейчас мы стараемся не отключать людей больше четырех — шести часов от электроэнергии», — пояснил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Если не города и электричество, то что?

Конкретные условия так называемого «перемирия» пока никто официально не озвучил. Российские источники заявляют о запрете бить по Киеву и энергетическим объектам. Президент США – об обещании не бить по столице и другим украинским городам. Впрочем, чтобы убивать гражданских в Украине, атаковать города россиянам не обязательно. Это ярко иллюстрирует трагедия с поездом на Харьковщине. Гражданский транспорт атаковали «Шахеды», погибли шесть человек.

«Если дрон попал в движущуюся цель, то им руководили по прямой связи, то есть через, например, Starlink. Оператор видел, какую цель он будет поражать. Он видел, что это именно поезд. Он как раз пытался поразить не локомотив, чтобы был какой-то большой экономический ущерб на железной дороге, чтобы остановился поезд, там произошел какой-то логистический коллапс. Нет, он попал именно в поезд в той части, где находился гражданский вагон, где находились именно пассажиры», — подчеркивает Александр Коваленко.

Удары по логистике активизировались по всей Украине, свидетельствуют сводки ОВА разных регионов. В частности острая ситуация в Днепропетровской области. На Харьковщине из-за атаки по железной дороге сейчас затруднено движение на юг – в сторону Барвенково и, соответственно, Донбасса.

«Будем анализировать, сможем ли мы дальше пускать поезда по этому направлению, потому что, конечно, для нас на первом месте безопасность наших гражданских людей», — комментирует Синегубов.

Какую именно тактику изберут российские террористы на время так называемого «энергетического перемирия», мы увидим уже в ближайшее время. Ясно одно: жажда уничтожения Украины врага не покинула. Так что оставайтесь бдительными и берегите себя.