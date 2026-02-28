Live

Взрывы в Иране: Израиль сообщает о «превентивном ударе», заявление Трампа 📹

Мир 10:39   28.02.2026
Виктория Яковенко
Фото: Clash Report

Сегодня, 28 февраля, по сообщениям СМИ, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. В Тегеране произошло несколько мощных взрывов.

По данным CNN, удары были также зафиксированы в иранских городах Исфахан, Кум, Карадж и Керманшах. Издание отмечает, что Израиль начал превентивную атаку на Иран «для устранения угроз безопасности».

Видео: соцсети

Предварительно, было поражено около 30 целей по всему Ирану. В частности, резиденцию президента страны и штаб-квартиру разведки. Удары Ирана производились с воздуха и моря, сообщил Reuters американский чиновник.

Видео: соцсети

Видео: соцсети

Позже, передают СМИ, президент США Дональд Трамп опубликовал видео на своей платформе Truth Social, в котором подтверждает, что США привлечены к атаке на Иран.

Трамп заявил, что США начали «масштабные боевые операции» в Иране. Кроме того, он добавил: «Мы неоднократно пытались заключить соглашение»

Президент США утверждает, что Иран «пытался возобновить свою ядерную программу и продолжал разрабатывать ракеты дальнего радиуса действия, которые теперь могут угрожать друзьям и союзникам в Европе, нашим войскам, размещённым за границей, и потенциально даже достичь территории США».

Он говорит, что США проводят «масштабную операцию, чтобы не допустить, чтобы эта очень зловещая радикальная диктатура угрожала Америке».

В СМИ также информируют, что якобы убит главнокомандующий иранской армией Амир Хатами. Официальных данных пока нет.

Из-за угрозы ответных ударов в Израиле объявили чрезвычайное положение, а граждан призывают находиться вблизи укрытий. В соцсетях уже появляется информация, что Иран запустил по меньшей мере 30 баллистических ракет в сторону Израиля. Первая волна якобы уже в воздухе.

