Три атаки провели оккупанты на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.

В Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался прорвать оборонные рубежи украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Синельниково.

На Купянском направлении противник один раз атаковал в районе Новоплатоновки.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 148 боев.

«Вчера противник нанес 103 авиационных удара, сбросил 328 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8681 дрон-камикадзе и произвел 3483 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 74 из реактивных систем залпового огня», — отметили в Генштабе.

Потери россиян по состоянию на 28 февраля такие: