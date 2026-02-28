Live

Три атаки провели оккупанты на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ

Фронт 08:13   28.02.2026
Виктория Яковенко
Три атаки провели оккупанты на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.

В Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался прорвать оборонные рубежи украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Синельниково.

ситуация на фронте на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении противник один раз атаковал в районе Новоплатоновки.

ситуация на фронте на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

В общем по всей линии фронта зафиксировали 148 боев.

«Вчера противник нанес 103 авиационных удара, сбросил 328 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8681 дрон-камикадзе и произвел 3483 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 74 из реактивных систем залпового огня», — отметили в Генштабе.

Потери россиян по состоянию на 28 февраля такие:

потери РФ
Фото: Генштаб ВСУ

Читайте также: ISW: ситуация на фронте на Харьковщине, почему жалуются россияне

Автор: Виктория Яковенко
