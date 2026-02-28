ISW: ситуация на фронте на Харьковщине, почему жалуются россияне
Институт изучения войны (ISW) сообщает: войска РФ не имеют продвижения ни на севере Харьковщины, ни на Купянском направлении.
Аналитики со ссылкой на российского военного блогера отмечают, что солдат 128-й мотострелковой бригады РФ, что действует на Харьковском направлении, пожаловался на ограничение боеприпасов.
«Солдат пожаловался, что российское военное командование ограничивает поставки боеприпасов для артиллерии, танков и беспилотников, из-за чего российские войска иногда не могут нанести удар по украинской группировке. Солдат заявил, что его подразделение также испытывает недостаток в портативных средствах радиоэлектронной борьбы и других средствах противодействия БпЛА. Военный блоггер ответил, что российская западная группировка сил сталкивается с аналогичными проблемами», — пишут в ISW.
Аналитики также сообщили, что в многоэтажках в Купянске остаются окруженными около 20 оккупантов.
