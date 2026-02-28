Live

ISW: ситуация на фронте на Харьковщине, почему жалуются россияне

Фронт 07:12   28.02.2026
Виктория Яковенко
ISW: ситуация на фронте на Харьковщине, почему жалуются россияне

Институт изучения войны (ISW) сообщает: войска РФ не имеют продвижения ни на севере Харьковщины, ни на Купянском направлении.

Аналитики со ссылкой на российского военного блогера отмечают, что солдат 128-й мотострелковой бригады РФ, что действует на Харьковском направлении, пожаловался на ограничение боеприпасов.

«Солдат пожаловался, что российское военное командование ограничивает поставки боеприпасов для артиллерии, танков и беспилотников, из-за чего российские войска иногда не могут нанести удар по украинской группировке. Солдат заявил, что его подразделение также испытывает недостаток в портативных средствах радиоэлектронной борьбы и других средствах противодействия БпЛА. Военный блоггер ответил, что российская западная группировка сил сталкивается с аналогичными проблемами», — пишут в ISW.

Аналитики также сообщили, что в многоэтажках в Купянске остаются окруженными около 20 оккупантов.

Читайте также: Это позволит войскам РФ преследовать население Харькова — ISW об угрозе

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Неутешительный прогноз ISW для Харькова и серия ударов БпЛА — итоги 27 февраля
Неутешительный прогноз ISW для Харькова и серия ударов БпЛА — итоги 27 февраля
27.02.2026, 23:00
Ситуация со светом на Харьковщине, какой рекорд установили жители — облэнерго
Ситуация со светом на Харьковщине, какой рекорд установили жители — облэнерго
27.02.2026, 14:19
Мэрия и активисты все еще судятся за трамвайные рельсы на Веснина в Харькове
Мэрия и активисты все еще судятся за трамвайные рельсы на Веснина в Харькове
27.02.2026, 20:06
В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие времен Кернеса
В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие времен Кернеса
26.02.2026, 18:42
Новости Харькова – главное за 28 февраля: как прошла ночь
Новости Харькова – главное за 28 февраля: как прошла ночь
28.02.2026, 06:45
ISW: ситуация на фронте на Харьковщине, почему жалуются россияне
ISW: ситуация на фронте на Харьковщине, почему жалуются россияне
28.02.2026, 07:12

Новости по теме:

27.02.2026
Есть доказательства успеха СОУ в Купянске, а РФ подтягивает войска — ISW
27.02.2026
Это позволит войскам РФ преследовать население Харькова — ISW об угрозе
26.02.2026
Российские войска атаковали в Купянске — ISW
25.02.2026
ISW: 5-й год вторжения начинается для РФ не лучшим образом: причем тут Купянск
24.02.2026
Украинские войска недавно продвинулись в направлении Купянска — ISW


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «ISW: ситуация на фронте на Харьковщине, почему жалуются россияне», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2026 в 07:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщает: войска РФ не имеют продвижения ни на севере Харьковщины, ни на Купянском направлении.".