Где на Харьковщине активнее всего пытаются прорваться через границу войска РФ

В приграничье Харьковской области военные РФ в настоящее время наиболее активны в районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанские Хутора и Двуречанское, рассказал в эфире нацмарафона спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

«Направление населенного пункта Дегтярное — это уже более двух недель, где противник сконцентрировал определенные свои силы и продолжает направлять их на территорию Украины. Как по направлению Дегтярного, так и пытаясь расширить зону боев по соседним селам, это Нестерное и Круглое. Эти пехотные группы продолжают идти на нашу территорию, умирать. Идут очередные — снова умирают. Сотнями погибшие оккупанты, сотни раненых, которых враг продолжает как мясо использовать на этом направлении, надеясь, что удастся продавить нашу оборону и зайти глубже на территорию Украины», — сообщил Демченко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он также заверил, что в районе Дегтярного пограничники не только отражают российские атаки, но и проводят ударно-поисковые действия с целью зачистки местности. 28 января на этом направлении взяли в плен троих военных РФ.

В пределах Харьковской области определенную активность малых пехотных групп противника ГПС также фиксирует в районах Волчанских Хуторов и Двуречанского.

«Используя местность, посадки, лесистую территорию, именно на этих направлениях враг, можно сказать, наиболее активен», — добавил спикер ГПС.

О том, что военные РФ захватили село Дегтярное в Волчанской громаде, аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили 20 января. На карте DeepState населенный пункт обозначен как «серая зона».

