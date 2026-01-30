Live

Баллистическая ракета повредила склады американской компании на Харьковщине

Происшествия 14:09   30.01.2026
Виктория Яковенко
Баллистическая ракета повредила склады американской компании на Харьковщине Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о применении врагом баллистической ракеты по Харьковщине.

«Повреждены склады обычного гражданского производства, и это американская компания», – подчеркнул президент.

Попадание произошло в складское здание табачной фабрики «Филипп Моррис Украина», которая сейчас не работает, сообщила «Суспільному» руководительница по коммуникациям компании Виктория Илинская.

«Весь дежурный персонал находился в укрытии. Компания находится в постоянном контакте с экстренными службами и оказывает необходимое содействие. Компания продолжает выполнять свои обязательства перед государственным бюджетом, партнерами и потребителями», – отметили в компании.

Там напомнили, что фабрика остается приостановленной с 24 февраля 2022 года.

Читайте также: Табачная фабрика Филипп Моррис переезжает из Харькова на Львовщину

Напомним, взрыв в некоторых районах Харькова слышали после 05:00. Утром в традиционной сводке глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в поселке Докучаевское повреждено гражданское предприятие. В ГУ ГСЧС в Харьковской области отметили, что в результате ракетного удара по складскому зданию предприятия в пригороде Харькова возник масштабный пожар площадью более 5000 кв. м.

Автор: Виктория Яковенко
